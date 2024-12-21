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MLB／洋基補進高史密特組4MVP打線 還瞄準紅雀明星三壘手

記者陳宛晶／即時報導
37歲資深砲手高史密特。（美聯社）
37歲資深砲手高史密特。（美聯社）

洋基隊在市場上繼續大採購，今天再以一年1250萬美元簽下37歲資深砲手高史密特（Paul Goldschmidt），補強一壘火力，外界更關心這筆合約是否會增加洋基交易換來亞瑞納多（Nolan Arenado）的可能性。

在與大都會隊競價搶輸索托（Juan Soto）後，洋基已陸續補進投手弗瑞德（Max Fried）、威廉斯（Devin Williams）、外野手貝林傑（Cody Bellinger），今天再有動作，簽下2022年國聯MVP得主高史密特。

洋基目前陣中有賈吉（Aaron Judge）、史丹頓（Giancarlo Stanton）、貝林傑、高史密特都具備MVP資歷，成為大聯盟史上第7隊陣中擁有4名以上MVP的球隊；道奇隊目前有3人，如果左投克蕭（Clayton Kershaw）回歸也將加入行列，締造史上第一次單一年度有兩隊擁有4位MVP陣容。

高史密特生涯敲出362轟，儘管已經37歲、本季打擊率也只剩2成45，但平均擊球初速91.2哩、強勁擊球比例49.%仍在聯盟屬於前段班，進入洋基補強雷達，然而外界對於這筆合約還有其他想像。

紅雀隊明星三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado），洋基也是洽詢球隊之一，但提出以投手史卓曼（Marcus Stroman）為交易包裹遭到打槍；若洋基仍對亞瑞納多抱持興趣，勢必再度提出交易條件，而亞瑞納多的合約擁有拒絕交易條款，曾與他共事4年的高史密特加入，可能提升他對加入洋基的興趣，也引起美媒熱烈討論兩人是否有在洋基重逢的可能性。

洋基 大都會 道奇

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