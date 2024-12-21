我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯屋主砍薪50元 園丁「報復」摘光柿子樹

放不下？吳奇隆、劉詩詩傳婚變 前妻點讚1「尷尬」留言

MLB／生涯1406次盜壘 「神偷」韓德森去世 享年65歲

中央社／舊金山21日綜合外電報導
美國職棒盜壘王韓德森20日因肺炎去世，享年65歲。圖為1991年韓德森出賽畫面。(美聯社)
美國職棒盜壘王韓德森20日因肺炎去世，享年65歲。圖為1991年韓德森出賽畫面。(美聯社)

美國職棒盜壘王韓德森（Rickey Henderson）20日因肺炎去世，享年65歲。韓德森在大聯盟完成1406次盜壘，跑回2295分，單季最多有130次盜壘，這些都是極難打破的職棒紀錄。

綜合路透與法新社報導，有「神偷」之稱的韓德森在大聯盟（MLB）效力25個球季，曾10次入選全明星，他有3季盜壘次數超過100，包括1982年單季130次盜壘的歷史紀錄。他生涯1406次盜壘也超越布羅克（Lou Brock）938次的紀錄。

韓德森不僅上壘後會給對方盜壘壓力，生涯打擊也有297支全壘打，打點1115分，他的81次首局首打席全壘打也是大聯盟第一。

韓德森出生於加州奧克蘭（Oakland），1976年當地的奧克蘭運動家以第4輪選中。他1979年首次在大聯盟亮相，隨後於1980年首次入選全明星。

韓德森在1995年球季前被交易至紐約洋基，後來於1989年重返運動家，生涯曾效命聖地牙哥教士、紐約大都會、西雅圖水手、波士頓紅襪、多倫多藍鳥、安那罕天使與洛杉磯道奇。

韓德森曾兩度拿下世界大賽冠軍，分別是1989年在運動家以及1993年在藍鳥，並於2009年入選棒球名人堂。他還曾經拿下1989年美國聯盟冠軍系列賽（ALCS）最有價值球員與1981年的金手套獎。他原本將於聖誕節滿66歲。

美國職棒盜壘王韓德森20日因肺炎去世，享年65歲。圖為1990出賽畫面。(美聯社...
美國職棒盜壘王韓德森20日因肺炎去世，享年65歲。圖為1990出賽畫面。(美聯社)

奧克蘭 大都會 加州

上一則

滑雪／谷愛凌奪世界盃第17冠 刷新自由式滑雪歷史

下一則

NBA／追趕裁判遭罰款 塞爾蒂克教頭要付3.5萬元

延伸閱讀

MLB／大都會重砲阿隆索「目前沒人要」？官網點出關鍵

MLB／大都會重砲阿隆索「目前沒人要」？官網點出關鍵
12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜
MLB／爭奪佐佐木朗希 費城人沒受邀、小熊加入戰場

MLB／爭奪佐佐木朗希 費城人沒受邀、小熊加入戰場
MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結

MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結

熱門新聞

大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

2024-12-15 21:31
里拉德和運動品牌續約，且是一只終身合約。(美聯社)

NBA／剛拿完冠軍再簽「終身合約」里拉德成現役第4人

2024-12-18 23:30
勇士球星柯瑞(左)19日寫下單場零進球的新紀錄。(美聯社)

NBA／柯瑞零進球成為生涯最慘一戰 勇士51分差不敵灰熊

2024-12-19 23:50
陽念希。(資料照，記者陳正興／攝影)

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

2024-12-15 12:00
道奇弗里曼(左)於世界大賽首戰揮出再見全壘打。(美聯社)

MLB／10歲男孩撿到156萬 道奇弗里曼再見滿貫轟 拍出史上第3高價

2024-12-15 18:11
獨行俠隊湯普森(右)在勇士主場與前東家教頭柯爾合影。(美聯社)

NBA／回娘家轟29分打出代表作 湯普森：為自己自豪

2024-12-16 03:00

超人氣

更多 >
浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞

浙女網購6克黃金變2000克「以為詐騙」 網：金子也敢快遞
馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些

馬斯克嘲傻子仍在打造F-35 空軍部長：他需多了解一些
步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了

步步落子無悔…趙麗穎夜讀月曆暖聯 網讚被治癒了
李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切

李英愛控毀謗敗訴 傳捐款和第一夫人金建希關係密切
2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列

2024「8大最失敗科技」政確AI畫出黑人女教宗 台灣BB Call入列