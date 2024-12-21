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MLB／巨砲索沙陷禁藥風波 終於向小熊認錯解心結

體育新聞組／綜合報導
重砲索沙因禁藥問題與老東家小熊決裂，近日他終於發聲明向球隊致歉。（美聯社）
重砲索沙因禁藥問題與老東家小熊決裂，近日他終於發聲明向球隊致歉。（美聯社）

小熊傳奇索沙（Sammy Sosa）過去帶給球迷許多精采時刻，但因為禁藥問題讓這位重砲生涯蒙上陰霾，甚至與老東家決裂。直到19日他發出聲明向球隊致歉，雙方才冰釋前嫌。

現年56歲的索沙生涯共累積609轟，高居全壘打榜第9名，他在效力小熊的13年期間達到巔峰，曾在1998到2001年連續3季炸裂60轟，成為歷史第1人，與麥奎爾（Mark McGwire）的精采煙火秀更是讓當時球迷大飽眼福。

不過就是這樣一位傳奇，卻因為種種問題受到質疑。2003年索沙先是沒有通過禁藥檢測，接著又爆出使用「夾心棒」遭禁賽。這些問題不僅成為他的生涯汙點，被名人堂拒之門外，更導致他與小熊關係決裂，從未被邀請出席活動。

直到19日，索沙才正式發出聲明道歉，不過內文未直接承認有使用禁藥，「為求能在例行賽中繳出好表現，我曾選擇『一些方法』恢復傷勢與保持力量，縱使從未違反任何法律，但回顧過去，確實犯了錯誤，我為此道歉。」而小熊老闆里克斯（Tom Ricketts）也接受了道歉，並表示將會邀請索沙參加2025年的球迷會。

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