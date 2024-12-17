MLB／婚後第1個生日 大谷翔平買夏威夷別墅送老婆

大谷翔平與妻子田中真美子迎來婚後第一次慶生，據傳大谷砸了26億日圓買了一棟景觀別墅送給真美子。（路透資料照片）

道奇隊日籍球星大谷翔平 今年與前日本 女籃國手田中真美子閃電結婚。12月11號即將迎來真美子在結婚後的第1次生日。根據日媒指出，大谷為了妻子豪砸26億日圓（約1688萬美元）在夏威夷 的景觀渡假村購入一棟別墅。

根據日媒《NEWSポストセブン》報導，大谷夫妻倆在今年2月宣布結婚，12月11日是真美子婚後的第1個生日，在2人尚未公開戀情之前，大谷在真美子去年的生日送上一雙訂製鞋，而在今年，大谷則打算送給妻子「絕美風景」作為禮物。

記者透露，大谷砸了26億日圓在夏威夷的度假村買了一棟別墅，據傳可以欣賞到蔚藍大海與白色沙灘，雖然不太知道這是否是大谷的特色，但大谷的決定貌似是因為真美子對美景的熱愛。根據真美子的熟人表示，真美子非常喜歡風景名勝，就連手機裡也都是世界各地的景點照，「真美子一直在社群媒體上瀏覽壯麗景色的照片，也都把照片存在手機裡。」

除了別墅作為禮物之外，大谷這個月也與真美子一同去欣賞NBA的湖人隊主場賽事，球團還分別送給2人17號（大谷的背號）與12號（真美子在日本女籃國家隊的背號）球衣。

而這棟別墅目前尚未完工，加上大谷在11月左肩才動過刀，復健期間並不適合長途旅行，夫妻倆目前還未實際前往這棟別墅。