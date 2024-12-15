MLB／不是人人像大谷、索托 官網點名教士阿拉斯蟬聯打擊王

教士隊「打擊機器」阿拉斯。（美聯社）

大聯盟明年球季開始倒數，大聯盟官網點出12名進入合約年、值得期待的球員，教士隊「打擊機器」阿拉斯（Luis Arraez）也在其中，將挑戰連續4年打擊王頭銜。

大谷翔平 去年在天使隊大展「二刀流」威力，奪下生涯第2座美聯MVP，季後和道奇隊簽下10年7億美元合約，今年又奪下國聯MVP；26歲球星索托（Juan Soto）本季幫助洋基隊打進世界大賽，進入自由球員市場後，以15年7億6500萬美元的天價加盟大都會 隊。

官網指出，大谷、索托在很多方面獨一無二，不是每個人都能像他們一樣，但明年仍有不少球員邁入合約年，將尋求好表現挑戰大合約。

阿拉斯最近3季在雙城、馬林魚、教士隊分別拿下打擊王，成為大聯盟史上首位在3支不同球隊稱霸的球員，生涯3座打擊王也追平太空人 隊球星亞土維（Jose Altuve），並列現役球員榜首，已和3位退役名將羅斯（Pete Rose）、史崔斯基（Carl Yastrzemski）、布瑞特（George Brett）一樣多。

藍鳥隊兩位新生代好手小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、比切特（Bo Bichette）同樣2019年展開大聯盟生涯，尤其小葛雷諾還未滿26歲，生涯6年累積160轟、507分打點，尤其2021年48轟奪下美聯全壘打王，年度MVP票選排名第2、只輸大谷。

小葛雷諾本季打擊率3成23、全壘打30支、打點103分，官網指出，他還很年輕，明年若能繳出像2021年的表現，可能會在季後達成一筆巨額交易。