我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

棒球／前洋基投手田中將大 加盟讀賣巨人 力拚美日200勝

中央社／東京16日綜合外電報導
日職名投田中將大。（路透）
日職名投田中將大。（路透）

日媒「體育報知」今天報導，讀賣巨人隊簽下36歲的日職名投田中將大。田中上月宣布離開太平洋聯盟東北樂天金鷲，如今將轉戰中央聯盟，力拚生涯美日通算200勝。

體育報知指出，目前美日通算197勝的田中雖然本賽季在一軍只登板一場且無勝績，但巨人隊深入觀察後認為他有能力復活；相關人士透露，田中本人已決心加盟巨人，而巨人隊本季投出15勝的王牌菅野智之明年將挑戰美國職棒大聯盟MLB，球隊需要田中彌補戰力。

田中將大去年10月動右肘手術，在職業生涯第18年的本賽季僅在一軍登板一次，但他在季末的二軍比賽時速球威力有所恢復，後於11月24日宣布離開樂天隊。

巨人隊監督阿部慎之助一直期待田中加盟，他之前就曾表示若菅野離隊，陣中就少掉一位投手領袖，有豐富經驗的田中將是年輕投手居多的巨人隊所需，也有信心田中能重回巔峰狀態。

阿部與田中曾於2009年世界棒球經典賽（WBC）時為日本國家隊隊友，一起幫日本贏得冠軍。

田中將大2007年初入職棒後就成為東北樂天的主力投手，2013年賽季投出24勝0敗，當年率樂天奪得隊史首座總冠軍，赴美前日職通算99勝35敗，其中2012年至2013年球季達成例行賽跨季26連勝，創下日職紀錄而有「神之子」綽號。

田中2014年轉戰大聯盟紐約洋基，連續6賽季繳出雙位數勝投，在大聯盟累積78勝。2020年大聯盟賽季結束後田中選擇返日回鍋老東家樂天，但2021到2023年3賽季僅20勝32敗，表現不如預期。

日本 洋基 經典賽

上一則

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

下一則

場邊人語／洋基添柴 終結覓才

延伸閱讀

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約

台18歲投手陽念希 與職棒舊金山巨人隊簽約
MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路

MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路
場邊人語／人氣先發 洋基爭霸

場邊人語／人氣先發 洋基爭霸
MLB／證實洋基隊友0聯繫 索托談與賈吉關係「我們還是朋友」

MLB／證實洋基隊友0聯繫 索托談與賈吉關係「我們還是朋友」

熱門新聞

MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場甜蜜觀戰 大谷嘴上「說個不停」

2024-12-08 22:40
索托。 法新社

索托爭奪戰內幕曝光：洋基拒給包廂 大都會老闆自認老二

2024-12-10 13:47
大谷翔平Instagram限時動態貼出愛犬Decoy照片。(截圖自大谷翔平Instagram)

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物

2024-12-06 22:23
戴維斯（右）8日繳出30分、11籃板。（路透）

NBA／戴維斯30分11籃板、八村壘23分 湖人宰拓荒者止敗

2024-12-09 01:51
「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）。 中央社

杭州比賽…觀眾喊「台灣是中國的」台羽球黃金男雙無奈

2024-12-12 13:15
火箭對勇士，森根(左)拿下26分。(美聯社)

NBA／1分險勝勇士 火箭搭上NBA盃4強末班車

2024-12-12 01:59

超人氣

更多 >
愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發

老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發