我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準國安顧問沃茲：美國須主動出擊 讓駭客付更高代價

韓執政黨魁韓東勳宣布辭職 喊不後悔彈劾尹錫悅

MLB／大谷翔平每年「只領」200萬元 穩居大聯盟年薪王

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）
大谷翔平每年只領200萬美元薪水。（美聯社）

紐約大都會隊和26歲好手索托（Juan Soto）簽下15年7億6500萬美元合約，根據Sportac的統計，明年球季已有17名球員年薪超過3千萬美元，「千萬俱樂部」成員達到151人。

大谷翔平去年獲簽10年7億美元加盟道奇隊，短短1年合約總值就遭索托超前，儘管其中6億8千萬美元延遲支付，每年只領200萬美元薪水，Sportac還是把他列為新球季年薪王，以7千萬美元排名第1，索托5187萬5千美元居次。

大聯盟明年有5人年薪超過4千萬美元，接下來3人依序是費城人隊惠勒（Zack Wheeler）4200萬、洋基隊賈吉（Aaron Judge）和遊騎兵隊狄葛隆（Jacob deGrom）都是4千萬。

明年17名年薪超過3千萬美元的球員，道奇占了4人最多，除了大谷還有史奈爾（Blake Snell）3640萬、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）3250萬、貝茲（Mookie Betts）3千萬，洋基隊3人分別是賈吉、柯爾（Gerrit Cole）3600萬、史丹頓（Giancarlo Stanton）3200萬。

大聯盟本季「千萬俱樂部」164人，明年人數暫時下降，亞洲球員共有10人達陣，包括大谷、天使隊菊池雄星2122萬5千美元、教士隊達比修有2100萬、小熊隊鈴木誠也1900萬、紅襪隊吉田正尚1860萬、巨人隊李政厚1683萬、大都會隊千賀滉大1500萬、道奇隊山本由伸1416萬、小熊隊今永昇太1325萬、老虎隊前田健太1千萬。

道奇 大都會 洋基

上一則

NBA／施羅德加入勇士 柯爾難掩興奮 曝處女秀在周四

下一則

棒球／前洋基投手田中將大 加盟讀賣巨人 力拚美日200勝

延伸閱讀

MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路

MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路
MLB／賈吉世界大賽漏接球賣破4萬元 柯爾「空城球」也結標

MLB／賈吉世界大賽漏接球賣破4萬元 柯爾「空城球」也結標
MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中

MLB／世界大賽賈吉漏接和柯爾「誰在一壘」用球 官方競標中
MLB／有覺悟「封印」二刀流？大谷翔平希望韌帶再撐5年

MLB／有覺悟「封印」二刀流？大谷翔平希望韌帶再撐5年

熱門新聞

MLB／大谷翔平與真美子赴湖人主場甜蜜觀戰 大谷嘴上「說個不停」

2024-12-08 22:40
索托。 法新社

索托爭奪戰內幕曝光：洋基拒給包廂 大都會老闆自認老二

2024-12-10 13:47
大谷翔平Instagram限時動態貼出愛犬Decoy照片。(截圖自大谷翔平Instagram)

MLB／咬爛實況野球君後 大谷愛犬Decoy再收「乾爹」禮物

2024-12-06 22:23
戴維斯（右）8日繳出30分、11籃板。（路透）

NBA／戴維斯30分11籃板、八村壘23分 湖人宰拓荒者止敗

2024-12-09 01:51
「麟洋配」李洋（左）、王齊麟（右）。 中央社

杭州比賽…觀眾喊「台灣是中國的」台羽球黃金男雙無奈

2024-12-12 13:15
火箭對勇士，森根(左)拿下26分。(美聯社)

NBA／1分險勝勇士 火箭搭上NBA盃4強末班車

2024-12-12 01:59

超人氣

更多 >
愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去

愈來愈多旅客不按登機證入座 霸占座位還說：我等一下就回去
紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護

紐約知名頂級律師 將為聯合健保案兇嫌辯護
中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了

中國女子遇害 台籍丈夫失蹤 台外交部回應了
封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采

封面故事／從窗外到窗內…瓊瑤自身愛情故事 比小說精采
老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發

老鄉坑老鄉 丁胖子廣場名聲響 詐騙頻發