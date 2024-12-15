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MLB／大谷翔平適應能力太強 教士投手談對戰攻略：不能走老路

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。(美聯社)
大谷翔平。(美聯社)

道奇隊日籍球星大谷翔平本季狂掃54轟、59盜的驚人賽季，同屬國聯西區的教士隊投手金恩（Michael King）分享對戰大谷心法，必須要有能力把球控到4個角落，「就算是以不同球路攻擊同一位置，也會被他逮到。」

金恩本季出賽31場（30場先發），取得13勝9敗、防禦率2.95，今年對戰大谷9打數被敲4安打，包括1支全壘打、2支二壘打。

金恩近日接受美國棒球網紅「投球忍者」弗里曼（Rob Friedman）頻道訪問，被問到面對大谷是怎樣的感覺，他回答：「我喜歡面對強中之強，更希望可以壓倒他們。」他坦言，面對大谷有好有壞，儘管在對戰中落居下風，感覺就像貓捉老鼠，但還是要持續尋求可以解決對手的方式，「這也是我對於投球最喜歡的部分。」

金恩指出，大谷在打席間的適應能力極強，具有力量、又有優異的手眼協調，就算這次可以靠某種球路解決他，他可能在下個打席就可以成功攻略，他更舉例今年海盜隊史肯斯（Paul Skenes）就是最佳示範，雙方在6月6日的對戰，史肯斯首打席以160公里火球K掉大谷，下一打席就是相同球路挨轟。

金恩說：「你必須有能力把球控在4個角落，不能持續攻擊同個位置，就算是不同球路，他依然可以逮到。」

大谷翔平 道奇

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