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MLB／賀索托簽肥約 經紀人開香檳趴慶祝

體育新聞組／綜合報導
索托拿下破紀錄合約，多隊教練反應曝光。（路透資料照片）
索托拿下破紀錄合約，多隊教練反應曝光。（路透資料照片）

索托（Juan Soto）以15年7.65億美元破紀錄合約，降臨大都會隊。洋基教頭布恩（Aaron Boone）得知消息後，馬上傳訊恭喜大都會教頭門多薩（Carlos Mendoza）。

今年冬季會議在達拉斯進行，索托經紀人「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）帶10多名員工到當地餐廳「Nick & Sam's」慶祝，享用香檳、魔鬼蛋、螃蟹、蝦和紐約客牛排。紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）在餐廳見證，他說，「波拉斯帶著他的隊伍來，就像電影「神鬼戰士」的場面。」

巨人隊總管波西（Buster Posey）回憶得知消息當下，「我第一個想法是，我的大兒子到那時都28歲了，這讓我對這件事有更深的感受。」

洋基教頭布恩透露自己在飛抵達拉斯時，得知索托的決定，他傳一個表情符號恭喜門多薩，但門多薩一時不明白布恩的意思，門多薩表示，「我又回他一個表情符號。」

紅人隊教頭法蘭柯納（Terry Francona）則坦言，「當我看到簽約金額時，我嚇了一跳，我的天啊！我認為這確實增加競爭難度，但我不責怪有能力的球隊這樣做，他們沒違反規則。我們要做明智決定，不能因錯誤而超支。」

皇家教頭奎特拉羅（Matt Quatraro）認為，「我們必須有創造性，要在球隊名單放進最好的26名球員，或最好的40人名單，而不是只關注其中1或2人。」

索托曾在2019年幫助國民隊奪下世界大賽冠軍，2022年拒絕國民15年4.4億美元延長合約後，被交易到教士隊，後來又被送至洋基。國民隊教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）表示，「我可以驕傲地說，我是唯一帶他贏得世界大賽的總教練，如何？」

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