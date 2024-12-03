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棒球／為何眼中只有老婆綺綺？陳傑憲羞認「她很有魔力」

記者李姿瑩／即時報導
陳傑憲想出國闖蕩。（圖／TVBS提供）
陳傑憲想出國闖蕩。（圖／TVBS提供）

「台灣隊長」陳傑憲在中華隊12強賽奪冠後，首次接受電視節目訪問，登上「看板人物」接受主持人方念華專訪，陳傑憲直言，在球場上保持專注與投入的秘訣是來自於「好勝心」，他坦誠地說：「也許我嘴巴都說沒關係，但我的內心是渴望贏球的」，並強調認真練習的重要性，始終相信「只要練習足夠，就會有信心，在球場上就不會畏懼。」

另外陳傑憲也提及在低谷時期與愛妻綺綺的相識過程，透露每次爭吵總會主動示弱，因為不想失去她，他更害羞表示老婆很有「魔力」，使他備感珍惜。

12強冠軍賽中，陳傑憲五局上擊出三分全壘打，給足台灣球迷一劑強心針，主持人方念華好奇，從五局上一直到九局下的心情如何？陳傑憲回憶打出那支全壘打後，在繞壘、擊掌的時候都很振奮，「但坐下來，我就在想要讓自己冷靜下來，因為後面還有四局要守起來，我們才會贏。」換成守備時陳傑憲馬上調整心態，並以沉著應戰的心情迎接挑戰，笑喊「棒球不到最後一刻，你都不會知道答案！」

主持人方念華詢問陳傑憲，所有球迷們最關心的話題，「是否會考慮挑戰大聯盟或日職？」今年30歲的他鬆口坦言，「運動員的黃金時期比較短，今天如果有國外的球隊，認為我的實力有辦法在他們國家立足的話，這種機會不是每個人都有，我會想要把握」，表示就算結果不如預期，也會想要勇敢闖闖看。

陳傑憲帶來自己的球衣。（圖／TVBS提供）
陳傑憲帶來自己的球衣。（圖／TVBS提供）
陳傑憲接受方念華訪問。（圖／TVBS提供）
陳傑憲接受方念華訪問。（圖／TVBS提供）

陳傑憲 會考

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