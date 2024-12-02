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MLB／索托下一站去哪？業內估合約實質將「超過大谷翔平」

記者陳宛晶／即時報導
索托是大聯盟今年最受矚目的自由球員。（美聯社）
索托是大聯盟今年最受矚目的自由球員。（美聯社）

外野手索托（Juan Soto）為大聯盟今年最受矚目的自由球員，超越大谷翔平合約價碼並非不可能，但並非單純合約中所看到的數字。YES Network主持人柯瑞（Jack Curry）在節目中提到，一位業界人士透露，預計索托最終合約「實質（real value）」將超越大谷。

柯瑞在節目中表示，「我與一位業界人士聊過，他說索托最終簽下的合約將會超過大谷，我不是指10年7億美元，而是實際價值，也就是一年4600萬美元。如果是12、13、14年左右的合約，那價碼將達到6億美元以上。」

年薪4600萬美元的數字來自於，大聯盟團隊薪資計算方式採取合約均薪，而大谷的合約均薪雖為7000萬美元，但在延遲付款部分採計會有折扣，他的合約在實際採計將下修到4600萬美元。

柯瑞提到，洋基與索托已經有過多次談話，顯然已經進入交換數字條件，「儘管沒有任何事情是確定的，但洋基相當平靜等待索托的最後決定，他們知道自己已經提出最好的條件，也讓索托知道他們希望他能留在紐約。」

柯瑞 洋基 大谷翔平

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