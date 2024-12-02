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棒球／「台灣隊長」陳傑憲盼與大谷翔平對決 坦言有機會仍想去美日闖

中央社／台北2日電
GQ Men of the Year 2024年度風格大賞（GQ MOTY 2024）2日在台北市信義區登場，世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲（圖）帥氣亮相，於胸前比出招牌手勢留影。（中央社）
GQ Men of the Year 2024年度風格大賞（GQ MOTY 2024）2日在台北市信義區登場，世界12強棒球賽台灣隊長陳傑憲（圖）帥氣亮相，於胸前比出招牌手勢留影。（中央社）

「台灣隊長」陳傑憲率中華隊在棒球12強賽奪冠，他和老婆綺綺今天接受主持人鄭弘儀訪問，陳傑憲表示現在要不斷創造自己的價值，「運動員的黃金時期很短，有機會被美、日球探發掘，我還是想出去闖」，坦言想跟大谷翔平在球場對決。

台灣在世界棒球賽12強拿下冠軍，締造台灣棒球史新的一頁，並受到全世界的矚目，隊長陳傑憲更獲得MVP大獎，一夜之間人氣翻漲成為風雲人物。

陳傑憲透過新聞稿分享，當時對戰南韓擊出2分全壘打，讓他走出低潮，他認為現在的自己，就是不斷創造自己的價值，「運動員的黃金時期其實很短，有機會被美、日球探發掘，我還是想出去闖，即使在國外撞破頭」，透露會想和大谷翔平在球場上一較高下，而大谷翔平也是他最想合照的人。

鄭弘儀今天送上歡迎花束，綺綺則感謝所有人對陳傑憲的支持，鄭弘儀表示，「獲勝的那一刻看著球員落淚，自己也忍不住哭了，台灣終於用棒球受到全世界的矚目。」

鄭弘儀表示，早年是職棒時報鷹隊的忠實球迷，熱愛棒球多年，對這次台灣球員場上的優異表現如數家珍，「看見陳傑憲擊出全壘打後，雙手在胸前比出手勢，真的很激動」，現在想到這一幕，還是很催淚。

陳傑憲和綺綺一起受訪，鄭弘儀提問：「陳傑憲浪漫嗎？」，綺綺笑說：「一點都不浪漫，我生日的時候他叫我禮物自己買、餐廳自己訂，每次到節日的時候都有想掐死他的感覺」，不過綺綺回想起求婚時刻還是很感動，「陳傑憲的務實是我最喜歡的特質」。

陳傑憲 大谷翔平 南韓

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