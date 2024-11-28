MLB／日本人最愛運動員 大谷翔平41.5%得票率蟬聯寶座

大谷翔平以壓倒性且創新高的41.5%得票率蟬聯日本人最喜歡的運動選手。（路透資料照片）

日本 體育智庫「笹川體育基金會」本月公布一項調查顯示，效力美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇 隊的球星大谷翔平，以壓倒性且創新高的41.5%得票率蟬聯日本人最喜歡的運動選手。

日本經濟新聞報導，這項調查每兩年進行一次，最新一次是今年6月到7月間針對日本18歲以上的3000位民眾進行調查，其中男女分別為1498人及1502人，每人只能選一名喜歡的體育選手（包括退役與外國選手），共獲2284人回答。

結果顯示，大谷翔平毫不意外地蟬聯冠軍，但這次得票率高達41.5%，比兩年前調查成長12.4個百分點，創2002年開始調查以來新高紀錄。

不僅如此，大谷橫掃受訪的各年齡層，在18歲到70歲的各年齡層都拿到第一名。

考量到媒體長時間大幅報導大谷在美國職棒大聯盟的精采表現，調查結果看似理所當然，但以身為體育選手的好感度與認知度之高，在娛樂多元化的現今來看仍可說相當驚人，也可以理解為什麼會有這麼多的贊助商爭相跟大谷簽約。

既然第一名無法撼動，令人感興趣的是第2名以下的運動選手。

調查顯示，日本男排隊長石川祐希以3.6%得票率排名第2；日本拳王井上尚彌以2.1%得票率排第3名；已退休的日本棒球傳奇球星鈴木一朗以2.0%得票率排名第4；男排成員高橋藍以1.4%得票率名列第5。

退休的花式滑冰選手淺田真央與羽生結弦並列第6名；第8名是高爾夫球選手松山英樹；第9名有4名選手並列，分別是足球員久保建英、職棒球員近本光司、讀賣巨人隊終身名譽總教練長嶋茂雄，及足球員三笘薰。日本籃球選手無人進入前10名榜單。

另外，美國職棒大聯盟公布2024年季後賽各隊紅利獎金，總金額1億2910萬美元創新高。世界大賽 冠軍洛杉磯道奇每位球員得47.7萬美元。

每支進入季後賽的球隊，可從門票收入獲得不同比例的紅利獎金，世界大賽冠軍獲得最高比例。今年奪冠的道奇隊紅利獎金總額是4647萬美元，超越去年冠軍德州遊騎兵的3881萬美元。

大聯盟季後賽紅利獎金的來源包括外卡賽門票收入的50%、分區賽前3戰門票收入的60%、聯盟冠軍賽前4戰門票收入的60%、世界大賽前4戰門票收入的60%。

今年獎金總額創新高，達總獎金1億2910萬美元，比2023年高出2100萬美元。

以隊伍為單位的分配比例，世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊可獲得總獎金36%，亞軍紐約洋基隊獲得24%，聯盟冠軍賽敗隊每隊可得12%，分區系列賽敗隊獲得3.3%，外卡賽敗隊可得0.8%。

各隊獲得的獎金，由球員投票決定分配方式，球員獲得完整全額分紅，也有給教練、後勤人員的部分獎勵。

今年道奇隊的總獎金4647萬美元，經由球隊投票決定分為79份的全額獎金，加上另有17.49份的部分獎勵，球員每份獎金約47.7萬美元，另部分獎金分配給隊職員。