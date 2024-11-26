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21歲林昱珉分享奪冠心情 主播：你聽過「好想贏韓國」？

記者李成蔭、江婉儀、劉懿萱／新北即時報導
熱血主播徐展元當年轉播經典賽中韓大戰播報到哭，一句「好想贏韓國」成台灣棒球史經典金句。(擷自YouTube@碧螺冬)
熱血主播徐展元當年轉播經典賽中韓大戰播報到哭，一句「好想贏韓國」成台灣棒球史經典金句。(擷自YouTube@碧螺冬)

新北耶誕城今舉辦「世界12強棒球賽－台灣英雄見面會」，由有「熱血主播」之稱的徐展元主持，徐展元與球員高志綱聊到自己十多年前邊說邊哭「好想贏韓國」，如今不只贏了韓國，更贏了日本，徐接著轉頭向才21歲的冠軍戰先發投手林昱珉，笑稱：「這對你來說應該很遙遠」，不曉得他知不知道「好想贏韓國」的故事？當時大家都不敢奢望贏日本，不知道如今打敗日本的心情如何？

影片來源：YouTube@eadgear1

林昱珉笑稱他知道，他說大家只想著既然到了冠亞軍賽，那就全力以赴，拚最後一次，也不敢奢望得到世界冠軍，就是秉持都是不要留遺憾的心情；其實最後成功拿到雙殺時，大家都還沒反應過來，是看到獎盃在場上，才認知到他們真的拿世界冠軍。

新北今舉辦台灣英雄見面會，12強棒球賽冠軍戰先發投手林昱珉(中)也於台上分享心情...
新北今舉辦台灣英雄見面會，12強棒球賽冠軍戰先發投手林昱珉(中)也於台上分享心情。記者李成蔭／攝影

林昱珉表示，因為自己在美國打球，很少時間能夠在台灣出賽，因此對於能參加12強比賽非常開心，尤其是穿上台灣的國家球衣，為台灣效力，這也是第一次在成棒世界、台灣巨蛋裡面投球，所以非常開心也非常激動。

影片來源：聯合新聞網

今日的見面會，不少球迷早早就到現場，球員陸續出場時，氣氛更是嗨到最高點。

新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市長侯友宜與球員合照。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市長侯友宜與球員合照。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，市府也邀請新北小將一起參與。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，市府也邀請新北小將一起參與。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李...
新北今舉辦台灣英雄見面會，新北市府大樓打上「Team Taiwan」字樣。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影
新北今舉辦台灣英雄見面會，大量球迷早早到場。記者李成蔭／攝影

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