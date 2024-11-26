12強棒球賽／曾自覺很渺小 陳傑憲：往後我們可以抬頭挺胸

陳傑憲致詞時說往後中華隊將能抬頭挺胸走向國際舞台。 （取材自直播影片）

世界棒球12強賽冠軍中華隊成員在26日前往總統府由總統賴清德 與副總統蕭美琴接見，而本屆賽事表現亮眼的隊長陳傑憲 也代表團隊與總統賴清德互贈禮物，陳傑憲在致詞時也表示，曾經覺得自己很渺小，也不曾想過能透過球技讓世界看見台灣，但往後中華隊將能抬頭挺胸走向國際舞台。

影片來源：中央社

對於今年在中華隊徵召並不算順遂的情況下，最終仍帶領年輕的中華隊在世界棒球12強賽奪下台灣在世界一級賽事的首冠，隊長陳傑憲在總統府致詞時透露，儘管外界都不看好他們，但他始終相信只要全隊的心凝聚在一起，一步一步慢慢走就會有好成績。

談到在出發東京前曾在機場表示，希望球隊能成為台灣的驕傲，最終也如願達成目標，陳傑憲透露其實一開始並沒有想說會不會奪冠，但當到東京後看到團隊的努力、認真和每場帶著自信眼神出賽，讓他知道球隊將能創造很多不可能，「其實我沒有想過我們有沒有辦法得冠軍，也沒有想過我們這個世代可以拿世界冠軍，但我想講的是，謝謝我們這個世代，我們的努力被世界看見。」

對於26日下午參加「棒球英雄 台灣尚勇」大遊行，接受民眾的熱情歡呼，陳傑憲也直言，「今天看到台灣人民在揮手為我們歡呼，我心裡很感動，我從來沒想說，我能夠讓台灣人民為我感到驕傲，沒有想過用我們的球技讓世界看見台灣，一切一切超乎想像。之前也許覺得自己很渺小，沒有辦法讓大家看見我，我叫誰、我是誰，更何況是我們台灣的棒球，謝謝大家讓世界看見台灣，往後我們可以抬頭挺胸走向國際舞台、迎向國際。」