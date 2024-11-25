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從小帥到大...世界冠軍陳傑憲哭了 他的啟蒙教練這樣說

記者郭韋綺／高雄即時報導
陳傑憲(黃圈圈起者)從小就五官深邃是小帥哥無誤。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲(黃圈圈起者)從小就五官深邃是小帥哥無誤。記者郭韋綺／翻攝

中華隊在世界棒球12強比賽，以4:0完封日本奪冠，在第5局敲出三分砲的台灣隊長陳傑憲被母校學弟視為偶像，台日冠軍之戰那一晚，也守候在銀幕前為偶像加油打氣，看到陳傑憲轟出致勝關鍵打擊，開心地說，學長不只偶像而已，還是永遠的英雄。

陳傑憲出身中正國小少棒隊，六年級少棒隊小將簡睿辰身為學弟，看到陳傑憲轟出三分砲的好表現，開心不已，他今受訪說前陣子去台南統一獅主場看學長打球，學長曾告訴他們說打球要認真、努力，教練教導時要虛心接受，還曾回到學校指導打球，調整他們打擊、守備，接球接不好，也都會耐心指導。

看到中華隊得冠軍，簡睿辰說「我超級開心的，看到得冠軍我就跳起來了，以學長為傲，我想變得跟他一樣，穿上中華隊的衣服」。

啟蒙教練尤伸評說，陳傑憲從小學到國中都是以守備內野為主，外野也可以勝任，這次中華隊守備表現也很好。

尤伸評說「看到陳傑憲的表現真的很高興，還有張政禹也表現得很好，這次的比賽我為他們兩個感到很光榮，這次陳傑憲表現出來的氣勢，讓我覺得他很有自信，雖然替他緊張，國人也都很關注，怕他壓力會很大，因為他從小就是負責任的選手」。

奪得世界冠軍那一刻，陳傑憲激動落下了男兒淚，是否從小就情緒豐沛容易落淚？尤教練說，傑憲是很沉穩的人，從不輕易展現內心情緒，我覺得他哭是釋放他的壓力，他是很有榮譽感的人，感覺他自己做到了，所以才把情緒都宣洩出來。

另外，張政禹家中3兄弟都在中正國小練棒球，張政禹弟弟張士綸也是中華職棒選手，尤伸評說，今天早上學校校長、主任都看到中華隊表現，大家都感到非常光榮，兩人不但台灣之光也是中正之光。

提及陳傑憲從小帥到大，功課好又負責任，同學、老師喜愛他、隊友也都聽他的，尤教練說，陳傑憲是很善良的小孩，雙親都不在了，奪冠那一刻淚謝天上的雙親，看得出他非常思念家人。

陳傑憲在高雄市中正國小打棒球，稚氣臉龐已顯露出帥氣模樣。記者郭韋綺／翻攝
陳傑憲在高雄市中正國小打棒球，稚氣臉龐已顯露出帥氣模樣。記者郭韋綺／翻攝
中華隊在世界棒球12強奪冠，看到昔日學生陳傑憲敲出關鍵三分砲，啟蒙教練尤伸評為他...
中華隊在世界棒球12強奪冠，看到昔日學生陳傑憲敲出關鍵三分砲，啟蒙教練尤伸評為他開心不已。記者郭韋綺／攝影

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