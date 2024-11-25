12強奪冠 陳傑憲解密開轟手勢：我們來自台灣

奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社

台灣隊長陳傑憲 昨天在世界12強棒球賽冠軍戰扛出關鍵3分砲，繞壘時在胸前比劃一個框，引發熱議，他今天返台時解釋，是想告訴大家「我們是來自台灣的選手」。

榮膺12強台灣隊長的陳傑憲，賽前其實背負沉重壓力，不過他用手中的球棒、手套粉碎外界質疑，在這次12強出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，送回6分打點，打擊率是恐怖的6成25，更獲得最有價值球員、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手4獎。

值得一提的是，昨天在12強冠軍戰對上強敵日本 ，陳傑憲轟出穩定軍心的3分砲，最後不僅幫助台灣登頂世界冠軍，還斬斷日本隊在一級國際賽的27連勝，而陳傑憲繞壘時特別用食指和大拇指在胸前比劃出一個框，慶祝手勢引發外界熱烈討論。

陳傑憲今天返台在桃園機場接受媒體聯訪時解釋，代表台灣征戰國際賽，所有球員都是台灣的驕傲，「在重要時刻擊出關鍵的全壘打，對我來說是很振奮的一刻，那個手勢是想告訴大家，我們是來自台灣的選手」。

首次看到桃園機場擠滿這麼多人接機，陳傑憲特別感謝球迷的相挺，並用台語說道「我們都是台灣人」。

陳傑憲說：「感謝隊友、教練團及後勤團隊，我們走到最好的結果，讓國人為台灣棒球感到驕傲，相信之後會有更多球迷支持我們的國球。」