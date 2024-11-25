我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC認證最營養蔬菜是它 有7大好處

華郵：為何某些醫院改成到府為病患醫療？

12強奪冠 陳傑憲解密開轟手勢：我們來自台灣

中央社桃園25日電
奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社
奪下世界12強棒球賽冠軍的台灣代表團25日晚間返台，副總統蕭美琴（左2）到桃園機場接機，合影時與牛棚教練王建民（左）、總教練曾豪駒（左3起）、隊長陳傑憲、投手教練林岳平一同在胸前比劃一個框；陳傑憲解釋這個手勢是想告訴大家，「我們是來自台灣的選手」。中央社

台灣隊長陳傑憲昨天在世界12強棒球賽冠軍戰扛出關鍵3分砲，繞壘時在胸前比劃一個框，引發熱議，他今天返台時解釋，是想告訴大家「我們是來自台灣的選手」。

榮膺12強台灣隊長的陳傑憲，賽前其實背負沉重壓力，不過他用手中的球棒、手套粉碎外界質疑，在這次12強出賽7場，24打數敲出15支安打，包含2發全壘打，送回6分打點，打擊率是恐怖的6成25，更獲得最有價值球員、打擊王、最佳防守球員、最佳外野手4獎。

值得一提的是，昨天在12強冠軍戰對上強敵日本，陳傑憲轟出穩定軍心的3分砲，最後不僅幫助台灣登頂世界冠軍，還斬斷日本隊在一級國際賽的27連勝，而陳傑憲繞壘時特別用食指和大拇指在胸前比劃出一個框，慶祝手勢引發外界熱烈討論。

陳傑憲今天返台在桃園機場接受媒體聯訪時解釋，代表台灣征戰國際賽，所有球員都是台灣的驕傲，「在重要時刻擊出關鍵的全壘打，對我來說是很振奮的一刻，那個手勢是想告訴大家，我們是來自台灣的選手」。

首次看到桃園機場擠滿這麼多人接機，陳傑憲特別感謝球迷的相挺，並用台語說道「我們都是台灣人」。

陳傑憲說：「感謝隊友、教練團及後勤團隊，我們走到最好的結果，讓國人為台灣棒球感到驕傲，相信之後會有更多球迷支持我們的國球。」

陳傑憲 日本

上一則

12強賽台灣隊返台 F-16V伴飛、施放熱焰彈迎接

下一則

台灣隊返台F-16V伴飛蕭美琴接機 陳傑憲：感覺很帥

延伸閱讀

棒球12強／台隊長陳傑憲小時綽號「乩童」熱情有活力

棒球12強／台隊長陳傑憲小時綽號「乩童」熱情有活力
棒球12強／日本屈居銀牌 松坂大輔預測中華隊將成勁敵

棒球12強／日本屈居銀牌 松坂大輔預測中華隊將成勁敵
12強棒球賽／大谷翔平祝賀台灣奪冠 陳傑憲被讚能打MLB

12強棒球賽／大谷翔平祝賀台灣奪冠 陳傑憲被讚能打MLB
中華隊奪冠╱棒球12強 4：0完封日本 台灣世界首封王

中華隊奪冠╱棒球12強 4：0完封日本 台灣世界首封王

熱門新聞

「紅土之王」納達爾19日在台維斯杯八強賽的職業生涯最後一舞惜敗後，正式告別網壇。路透

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

2024-11-20 08:56
過去六周，球王辛納手感特別火燙，並把絕佳的近況轉換為空前賺錢的連勝模式。歐新社

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

2024-11-20 09:46
中華隊本屆寫下奇蹟之旅，以12強最年輕球隊擊敗尋求28連勝的日本隊，奪下2024年世界棒球12強賽冠軍，隊員們在東京巨蛋場上興奮慶祝。(特派記者許正宏／攝影)

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

2024-11-24 16:19
中華隊曾頌恩敲出安打後比出慶祝手勢。（記者許正宏／攝影）

棒球12強／中華隊「三角飯糰」慶祝手勢 他解釋含意與由來

2024-11-23 19:35
陳傑憲敲出三分砲，還有多記關鍵守備，扮演中華隊的萬能隊長。（記者許正宏／攝影）

12強棒球賽／中華隊奪冠 3大賽首度稱霸 阻日本27連勝

2024-11-24 08:13
在廈門舉行的2026美加墨世界杯亞洲區預選賽18強賽第六輪比賽中，中國隊主場1比3不敵日本隊。(新華社)

世界杯資格賽／上次0:7 中國隊「血恥之戰」1:3不敵日本

2024-11-19 10:08

超人氣

更多 >
4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手

李嘉誠無緣媳婦… 36歲梁洛施有新戀情？ 和「演藝圈才子」牽手
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜

華人返國狂掃美國好市多必帶手信 巧克力、辣醬、保健品上榜