12強棒球賽／日本衛冕失利 日媒批「屈辱」、網嗆井端辭職

日本隊總教練井端弘和（中）日前在賽後走向交通車途中，被大批日媒包圍訪問。（中央社）

棒球強權日本 隊在國際賽上27連勝的紀錄，止步於24日在世界12強棒球賽決賽中以4比0敗給台灣。日本成棒在國際主要賽事上一次輸球是1839天前，而上一次被完封則是5793天前，面對輸給賽前被認為實力倒數第二的中華隊，日本媒體標題紛紛冠上「恥辱」等字眼，而日本隊總教練（監督）井端弘和也被部分日本網民要求辭職。

日本隊上一次輸球是在2019年，當時是第二屆12強賽複賽中敗給美國；上一次遭完封，則是在2009年第二屆世界棒球經典賽 （WBC）小組賽中對戰南韓隊的時候。在今年的12強賽中，日本曾兩次擊敗台灣隊，卻在最關鍵的第三戰──冠軍賽中失利。

日本媒體紛紛稱「日本被台灣屈辱完封，痛失大會連霸」、「時隔5793天的屈辱」、「日本武士隊打線沉默」等。

而日本隊監督井端弘和也被部分球迷當作輸球戰犯，不滿他未能及時把日本先發投手戶鄉翔征換下來，質疑調度有問題，「井端辭職」隨後成為社群媒體 X上日本地區的熱門關鍵字。

有球迷認為，戶鄉翔征投球時間太長，結果五局上被台灣隊突破，「明明看到戶鄉狀況不好，卻還是讓他繼續投」、「為什麼不換人呢？今天已經是最後一場比賽了」、「被敲了第一轟之後就應該換人」。

也有球迷持反對意見，「只輸了一場比賽，這麼說太短視了」、「難道先前預賽全勝的時候，不是監督帶領的嗎？」。

井端弘和賽後受訪時，稱讚選手們表現得非常出色，「這次輸球全都是我的責任」。他也解釋，他認為戶鄉翔征是日本職棒巨人隊的王牌，「我當時期待他能夠壓制對手，讓他繼續投下去的這項判斷，屬於我的責任」。他說，本來期望戶鄉能投到第六局，如果提前換人，「就會換成中繼投手撐不下去」，「考慮到投手目前狀態是賽季剛結束，因此必須慎重考量」。