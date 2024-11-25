12強棒球賽／大谷翔平祝賀台灣奪冠 陳傑憲被讚能打MLB

一名MLB記者認為陳傑憲有能力打大聯盟，但他沒這個打算 。（特派記者許正宏／攝影）

世界12強棒球賽24日在東京巨蛋進行金牌戰，中華隊以4比0擊敗日本 ，中止日本武士27連勝，拿下隊史首座三大賽世界冠軍。賽後，大聯盟日籍球星大谷翔平 也在Instagram限時動態轉發貼文祝賀台灣。而獲選賽會MVP（最有價值球員）的中華隊隊長陳傑憲 ，還被一名MLB記者稱讚「有能力打大聯盟」。

冠軍賽前四局陷入0比0僵局，五局上中華隊林家正先擊出陽春砲，接著陳傑憲再轟出石破天驚的三分砲，給予日本隊強投戶鄉翔征一記重傷害，讓比賽來到4比0，接下來台灣投手牛棚與防守成功壓制日本打線，最終完封強敵日本。

台灣雖然終止了日本隊在國際賽的27連線，但大谷翔平在賽後仍轉發世界棒壘球總會（WBSC）世界12強賽冠軍隊伍貼文，並祝賀台灣奪冠，讓球迷又驚又喜。

陳傑憲本次賽會打擊率達到6成36，還多次展現守備美技，除了MVP，也獲得打擊王、最佳外野手和最佳防守球員的殊榮。「MLB Network」記者摩洛西（Jon Morosi）也給他高評價，稱讚陳傑憲運動能力非常出色，「如果他願意追求的話，絕對有能力挑戰大聯盟」。

對於轟出三分砲，陳傑憲賽後受訪時表示，「那一轟的當下，知道戶鄉翔征是很強的投手，但站在這麼高殿堂，我選擇相信自己，不會輸給他」。

而對於摩洛西的讚美，現年30歲的陳傑憲也回應，沒有想去大聯盟，「因為考慮到年紀」。