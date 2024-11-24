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棒球12強／日網友讚台灣擊沉「無敵艦隊」換投執念開花結果

記者雷光涵／即時報導
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本隊，終結日本在國際賽27連勝紀錄。（路透）
世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本隊，終結日本在國際賽27連勝紀錄。（路透）

世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊以4：0擊敗日本隊，終結日本在國際賽27連勝紀錄。網路上隨即湧現不少日本人讚揚台灣擊沉「無敵艦隊」日本的執著和努力的聲音。

這是日本隊自2019年11月12日上屆12強賽第二輪輸給美國隊以後，時隔5年再次在國際大賽中吞下敗仗。本次12強賽的四強戰美國隊擊敗委內瑞拉隊後，中華隊與日本隊都確定晉級冠軍戰，不惜認罰，臨時將先發改為陳柏清，保留王牌投手林昱珉到冠軍戰。

中日體育報網路版指出，林昱珉的4局無失分好投，保留戰力奏效。X平台上日本人說，「偶爾輸一次也好，台灣隊竟然付罰金也換先發，這份執念令人敬佩」，也有人替監督井端弘和緩頰，指台灣奪冠，不惜保留最強先發，這份執念開花結果，「再說，前一天的比賽（台日戰）也很激烈，台灣真的很強，我們應該尊重對手，下次再努力贏回來！」日本網友說，台灣的戰術也非常細膩，他們的執念可能真的超越了日本。

中日體育報的報紙頭版，以「武士隊竟然錯失連霸」，「井端監督2026年經典賽必奪回世界第一」為標題，訴說日本隊輸給中華隊的不甘心。

日本 經典賽

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