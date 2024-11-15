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MLB／大谷連2年獲漢克阿倫獎 國聯美聯雙制霸 史上第1人

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平連2年榮獲漢克阿倫獎。(美聯社)
大谷翔平連2年榮獲漢克阿倫獎。(美聯社)

隨著休賽季展開，大聯盟也陸續公布2024年個人與團體獎項。其中道奇日籍好手大谷翔平獲得漢克阿倫獎（Hank Aaron Award），不僅是史上首位連2年榮獲該獎的日籍球員，也是史上第1位在兩聯盟都能得到該獎項的選手。至於美聯也毫無意外由MVP大熱門、洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）榮膺。

漢克阿倫獎1999年設立，以名宿漢克阿倫命名，是象徵最強打者的獎項。而今年獲得該獎項的球員也毫無懸念，國聯部分由大谷翔平拿下。他在2021年首度入選得獎名單，成為第一位投手被選入漢克阿倫獎，不過直到去年這位「地表最強高中生」才獲此殊榮。

美聯部分，跟大谷翔平對台的是另一大門面賈吉。今年他狂夯58轟144打點，並且133次保送、上壘率0.458、長打率0.701和OPS1.159也都位居聯盟龍頭，讓他3年內第2度獲得漢克阿倫獎。

另外，轉戰道奇隊的第一年，大谷翔平依舊奪得年度傑出指定打擊獎，連續四年摘下此項殊榮成為史上第2人，明年要挑戰追平「老爹」歐提茲（David Ortiz）的連5年獲獎紀錄。

大聯盟自1973年美聯引進指定打擊制度以來，以單季滿100打數的指定打擊為票選對象，由媒體以及各球團公關進行投票，2004年起為紀念強打馬丁尼茲（Edgar Martinez）而冠上他的名字。

大谷翔平自2021年起連續獲獎，今年的大谷翔平打擊全面進化，出賽159場，敲出54轟和130分打點，得到國聯雙冠王外，更締造「50轟50盜」歷史新猷。此外，他的打擊三圍是可怕的.310/0.390/.646，OPS更是高達1.036。

大谷翔平 道奇 投票

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