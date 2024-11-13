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MLB／大谷翔平3獲銀棒獎 追平鈴木一朗

體育新聞組／綜合報導
大聯盟頒發銀棒獎，日籍球星大谷翔平連續兩年在指定打擊獲獎。（歐新社）
大聯盟頒發銀棒獎，日籍球星大谷翔平連續兩年在指定打擊獲獎。（歐新社）

大聯盟12日頒發本年度的銀棒獎得主，此獎項是為了表彰兩聯盟各個位置最優秀的球員。日籍球星大谷翔平連續兩年在指定打擊獲獎，也是他生涯第三度，追平「朗神」鈴木一朗的日本球員最多得獎紀錄。其中道奇隊與教士隊各有三名球員得到此殊榮，為本次獎項最大贏家。

大聯盟銀棒獎由名球棒製作公司「路易斯威爾」（Louisville Slugger）所贊助，從1980年開始頒發，每年由各隊教練團參與投票，不得投給自家球員，選出兩聯盟各位置進攻表現最出色的球員，2022年則新增工具人獎項，去年還增加球隊銀棒獎，今年球隊銀棒獎由洛杉磯道奇隊獲得。

大谷翔平今年轉隊至道奇繳出歷史級別的表現，締造史上第一次的54轟、59盜紀錄，再加上130分打點成為全壘打、打點雙冠王，197安則是生涯單季新高。大谷曾在2021年和2023年奪下美聯指定打擊銀棒獎，如今在兩聯盟都獲得銀棒獎的肯定。這是大谷生涯第三座指定打擊銀棒獎，與貝勒（Don Baylor）和克魯茲（Nelson Cruz）並列史上DH第3多，同時也追平鈴木一朗並列日本最多的球員。

道奇 大谷翔平 鈴木一朗

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