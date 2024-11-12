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棒球／大谷翔平50轟球抵台 張育成憶相遇小故事：他是外星人

記者蘇志畬／即時報導
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，交通部部長陳世凱（右三）、觀光署署長周永暉（右二）、台北101董事長賈永婕（左三），以及台灣旅美職棒球星陳金鋒（左一）、張育成（右一）一同出席揭幕。)記者林俊良／攝影)
美國職棒球星大谷翔平創紀錄的「50轟50盜」紀念球，在台北101「夢想高飛活動特展」公益活動中揭幕亮相，交通部部長陳世凱（右三）、觀光署署長周永暉（右二）、台北101董事長賈永婕（左三），以及台灣旅美職棒球星陳金鋒（左一）、張育成（右一）一同出席揭幕。)記者林俊良／攝影)

道奇隊日本球星大谷翔平在2024年賽季締造「50轟、50盜」驚人紀錄，這顆50轟紀念球今天起在台北101觀景台展出，在大聯盟敲出台灣球員最多轟的張育成受邀出席，大讚大谷翔平，「不是這世界的人，他來自外太空」。

「台灣巨砲」陳金鋒過去在美職奮鬥，帶起台灣球員挑戰大聯盟的風潮，張育成在大聯盟單季9轟、生涯累積20轟都是台灣球員紀錄，兩人今天都受邀出席。

親眼看到這顆50轟紀念球，張育成笑說，第一時間心想「怎麼不是我？」，但也很想問問大谷到底怎麼辦到的，這次的展覽活動也希望能夠帶動台灣棒球熱潮，「希望政府、企業多加支持，期待有一天看到台灣人打出比大谷更厲害的成績。」

從張育成的角度看大谷翔平單季50轟，「很想向他學習，揮棒雖然差不多，但等級差很多，尤其他的心態贏過所有人，能夠在場上自由自在地發揮能力。」

張育成坦言，從沒想像過有人能夠達成單季50轟、50盜，「這是難以想像的成績，比漫畫還誇張，也讓人期待他未來會締造什麼紀錄。」張育成分析，這是需要休賽季的細心鍛鍊，才能有這樣的成績。

而張育成過去在美職時，也曾與大谷翔平有過短暫交流，「那時他剛去美國，英文也沒那麼好，就有簡單問候，人真的很好，他的球技很好，但人品更好，所以才能打出那麼好的成績。」

台北101觀景台自11月13日起至2025年3月2日推出「夢想高飛」特展，本次展出由優式資本無償出借的「50/50紀念球」，以及由藏家借展之大谷翔平棒球衣及棒球帽，再加上台灣棒球名人堂協會友情出借陳金鋒與王建民的相關球具。

大谷翔平 太空 道奇

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