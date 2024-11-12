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MLB／光芒主場屋頂破洞難修 新球季「臨時主場」有3選項

中央社／洛杉磯12日專電
光芒隊的巨蛋主場10月遭到颶風吹破屋頂。（美聯社）
光芒隊的巨蛋主場10月遭到颶風吹破屋頂。（美聯社）

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的巨蛋主場10月遭到颶風吹破屋頂，一份評估報告今天出爐，修復期需要13個月，光芒隊2025年球季需尋找臨時主場。

光芒主場「純品康納球場」（Tropicana Field）位於佛州聖彼得堡（St. Petersburg）是一座1990年啟用的室內球場，可容納4萬多名觀眾，10月10日遭到颶風密爾頓（Hurricane Milton）吹壞屋頂。

光芒隊以這座球場為家26年，台灣好手張育成2022年效力光芒隊2個月。媒體的空拍畫面顯示，颶風侵襲之後，球場屋頂的高強度玻璃纖維帆布殘破不堪。

媒體報導，聖彼得堡市議會今天收到一份評估報告，估計維修費用為5570萬美元，其中2360萬美元用在屋頂。市政府已經申請保險理賠，但仍要支付2200萬美元的自付額。

評估報告指出，修復期需要13個月，預計在2026年球季開打前一個星期完成。報導指出，巨蛋維修的時間趕不上2025年球季，光芒隊新球季需要尋找替代的球場。

「坦帕灣時報」（Tampa Bay Times）報導，從颶風侵襲、對球場造成災情之後，隊職員搬到球場附近一處租來的辦公大樓上班，並已經開始尋找替代主場。費城人小聯盟1A主場、洋基隊的春訓主場及小聯盟1A主場都是選項之一。

颶風 費城 佛州

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