MLB／4大獎入圍名單公布 大谷翔平挑戰DH拿MVP第一人 21日開獎
大聯盟年度四大獎公布入圍名單，道奇隊日籍球星大谷翔平無意外在國聯MVP上榜，其他兩位被視為陪榜的入圍者為大都會隊林多（Francisco Lindor）、響尾蛇隊馬提（Ketel Marte），開獎日將是21日。
大聯盟將在18日公布年度新人王，接著是19日年度最佳教頭、20日塞揚獎、21日年度MVP。
兩聯盟MVP都被視為毫無懸念的競爭，大谷翔平將挑戰大聯盟生涯第3度聯盟MVP、第1座國聯MVP，而他過去在天使隊兩度獲獎時，都是指定打擊兼投手，本季因TJ手術封印投手身分，將挑戰成為大聯盟史上第一位以DH身分獲獎的選手。
美聯以洋基隊賈吉（Aaron Judge）呼聲最高，對手包括隊友索托（Juan Soto）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）。
國聯塞揚入圍者有勇士隊塞爾（Chris Sale）、海盜隊史肯斯（Paul Skenes）、費城人隊惠勒（Zack Wheeler）；美聯塞揚由守護者隊克拉塞（Emmanuel Clase）、皇家隊盧戈（Seth Lugo）、老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）相爭。
新人王國聯由釀酒人隊喬里歐（Jackson Chourio）、教士隊梅里爾（Jackson Merrill）、海盜隊史肯斯競爭，美聯則是金鶯隊考瑟（Colton Cowser）、洋基隊吉爾（Luis Gil）及威爾斯（Austin Wells）。
國聯年度教頭由大都會隊曼多薩（Carlos Mendoza）、釀酒人隊墨菲（Pat Murphy）、教士隊席爾特（Mike Shildt）爭奪獎項，美聯戰場由老虎隊辛區（A.J. Hinch）、皇家隊奎塔羅（Matt Quatraro）、守護者隊沃特（Stephen Vogt）相爭。
上一則
大谷翔平50轟紀念球 台北101亮相 搭12強棒球賽熱潮
下一則
FB留言