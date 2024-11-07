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MLB／大聯盟亞洲強打秋信守宣布引退 生涯218轟僅次大谷

中央社洛杉磯7日專電
大聯盟球星秋信守宣布引退。(路透)
大聯盟球星秋信守宣布引退。(路透)

身為在美國職棒大聯盟表現最優異的亞洲球員之一，韓國球星秋信守宣布引退；他在大聯盟留下218轟，是僅次大谷翔平，是在大聯盟敲出最多全壘打的亞洲球員。

42歲的秋信守7日在韓國舉行引退記者會，大聯盟官方社群帳號貼出圖卡寫著「謝謝你，秋信守」，附上他曾經效力過的4支球隊隊徽，包括西雅圖水手、克里夫蘭印地安人（現改名守護者）、辛辛那提紅人、德州遊騎兵。

秋信守2005年登上大聯盟之後，一直打到2020年，在大聯盟16年球季，寫下218支全壘打、打擊率0.275，攻擊指數0.824成績。

秋信守16年敲出218支全壘打，原為亞洲球員在大聯盟的最高紀錄，直到今年9月遭日本球星大谷翔平超越。大谷翔平大聯盟生涯只花7年，就敲出225轟。

秋信守2009年效力印地安人隊，締造20轟21盜紀錄，開亞洲球員之先河，是第一名跨越20-20門檻的亞洲球員。他在大聯盟累計782分打點，仍然是亞洲第一。

秋信守離開美國職棒之後，2021年到2024年回到家鄉韓國，效力韓國職棒SSG登陸者4年。

根據韓聯社報導，秋信守在韓國當地時間7日出席引退記者會，右手還包紮著固定用吊帶，因為他在兩個星期之前肩膀受傷。秋信守去年底已經宣布，2024年是他棒球生涯最後一個球季。

秋信守回韓國打球，一心貢獻家鄉，他今年引退年，擔任登陸者隊的隊長，但只領韓國職棒的最低年薪3000萬韓元（約2.1萬美元）且全數捐給慈善機構。

被問到希望球迷如何記得他，秋信守表示「對棒球的熱愛」。

他說：「客觀來說，我覺得自己的棒球才能，沒有哪一個部分特別突出；我一向認定自己是全方位的選手。如果人們可以記得，我是一個全心投入棒球，認真看待這門行業的球員，多年來我的投入就值得了。」

大谷翔平 德州 日本

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