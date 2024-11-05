MLB／洋基兵敗世界大賽 總管坦承「沒有打出最好比賽」

洋基總經理凱許曼。（路透）

洋基 隊在今年世界大賽 以1勝4敗輸給道奇 隊，無緣締造暌違15年的冠軍，總經理凱許曼（Brian Cashman）對於總教練布恩（Aaron Boone）依舊信賴有佳，「我是布恩粉。」

布恩最近7個球季在洋基執教，帶出603勝429敗的成績，3度拿下美聯東區冠軍，今年更奪得美聯冠軍，而他在2021年與洋基簽下3年合約雖在今年到期，但明年還有1年球隊選項。

凱許曼表示，布恩帶隊成績很好，「我們很幸運能夠擁有他。」世界大賽結束後10天內，球團必須決定是否執行明年選項，凱許曼表示，目前選項跟新合約都會進行討論。

洋基在世界大賽有機會表現更好，首戰打到延長賽才輸給弗里曼（Freddie Freeman）的再見滿貫砲，第5戰更是浪費5：0的領先遭到道奇逆轉，賈吉（Aaron Judge）、沃爾普（Anthony Volpe）發生失誤，柯爾（Gerrit Cole）沒有補位一壘都是問題。

凱許曼對此表示：「我知道我們在世界大賽打得不好，大家都看得出來，我們沒有打出最好的比賽。」

道奇投手凱利（Joe Kelly）批評洋基在季後賽隊伍中只排大概8、9名，凱許曼也說：「我認識一些道奇球團的人，有跟他們聊聊、得到一些回饋，我認為那只是部分球員的意見，而不是球團想法，凱利會那樣說，可能有些自己的恩怨吧。」