我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國大選後仍對中制裁 MIT學者：中國「技術崛起」是假象

不斷更新／川普177 vs.賀錦麗99 川普拿德州

MLB／封王式落淚高喊「終生道奇」克蕭仍選擇跳脫合約

中央社／聖安東尼奧4日綜合外電報導
克蕭17年的大聯盟生涯都待在道奇，這將是他連續4季成為自由球員。 (美聯社)
克蕭17年的大聯盟生涯都待在道奇，這將是他連續4季成為自由球員。 (美聯社)

美國職棒大聯盟共13位自由球員包括洋基索托等今天獲得2105萬美元合格報價，替道奇贏得世界大賽冠軍的功臣布勒未獲得，索托隊友柯爾並未投入自由球員市場，才在封王式喊出一生都在道奇的左投克蕭則成為自由球員。

美聯社報導，球團提出報價的期限於今天截止，獲得一年價值2105萬美元合約的球員還包括紐約大都會阿隆索（Pete Alonso）等，球員須於19日下午4時前決定是否接受。

大都會今年球季晉級國聯冠軍系列賽令人驚豔，另向先發投手馬納亞（Sean Manaea）和塞維里諾（Luis Severino）提合格報價。

其他有關於自由球員市場的重磅消息還包括，紐約洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）並未如傳言將成為自由球員，而是決定續留。

洋基於上周落幕的世界大賽敗給洛杉磯道奇後，一如預期給予自由球員索托（Juan Soto）合格報價。索托無疑是今冬自由市場最大咖，成為各隊爭搶的目標。

道奇左外野手費南德茲（Teoscar Hernández）也拿到合格報價。

幫助道奇奪得世界大賽冠軍的功臣投手布勒（Walker Buehler）、聖路易紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）等自由球員都未獲得球團的合格報價。

至於曾經3度獲得國聯賽揚獎（Cy Young Award）的道奇左投克蕭（Clayton Kershaw），則是拒絕球團提供的1000萬美元球員選項，決定成為自由球員。

根據美國職棒大聯盟（MLB）球員工會（MLB Players Association）今天發表的聲明，克蕭被列入自由球員名單，這位左投征戰大聯盟已17個球季，道奇是他職業生涯迄今唯一效力的球隊，預料他仍將會與老東家續約回歸。

道奇1日在洛杉磯舉行世界大賽勝利大遊行並於主場舉辦慶祝儀式，當時克蕭情緒激動地表示：「我是終身的道奇人！」

道奇 世界大賽 洋基

上一則

NBA／推記者代價大…安比德停賽3場 損失百萬元薪水

延伸閱讀

MLB／洋基沒補合約也行 柯爾還是決定續留

MLB／洋基沒補合約也行 柯爾還是決定續留
MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外

MLB／柯爾跳脫合約但洋基可用「鈔能力」留人 紐媒：放走他會很意外
MLB／克蕭腳趾、膝蓋都破到需要動刀 宣示「終身道奇」

MLB／克蕭腳趾、膝蓋都破到需要動刀 宣示「終身道奇」
MLB／G1交給王牌柯爾 洋基教頭懂球界渴望

MLB／G1交給王牌柯爾 洋基教頭懂球界渴望

熱門新聞

洋基王牌柯爾（右）第五戰五局沒有補位，讓道奇貝茲（左）上一壘，後續導致洋基單局5分被追平，最後也輸掉比賽。（歐新社）

MLB／轟「本季最爛洋基」 球探最不解第5戰「2次災難調度」

2024-11-01 01:45
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

2024-10-30 23:58
洋基5局下守備出現漏洞，道奇隊一口氣追回5分，兩隊打完前5局5：5平手。 (美聯社)

MLB／前5局打成平手 8局上道奇7比6再領先

2024-10-30 23:25
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)

MLB／洋基續命寫54年來奇蹟 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

2024-10-29 23:36
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)

MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

2024-10-31 00:56
道奇總教練羅伯茲(左)拿與大谷翔平(右)談約的事自嘲，「差點搞砸」。(路透)

MLB／封王遊行道奇教頭玩嗨 自爆差點搞砸簽約大谷翔平

2024-11-01 22:15

超人氣

更多 >
不斷更新／川普178 vs.賀錦麗99 川普拿俄州

不斷更新／川普178 vs.賀錦麗99 川普拿俄州
4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富

4生肖11月從容迎好運 屬鼠低調抓住投資好運、他靠朋友得財富
華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？

華男行刑式開槍「老實人」怒殺「水性楊花」妻？
美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？

美國大選 何時能知道是川普或賀錦麗勝選？
美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手

美國總統大選首個投票點開票 賀錦麗、川普3：3平手