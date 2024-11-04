MLB／道奇金手套獎得主又落榜了 洋基中斷連兩季獲獎

道奇連續兩年缺席金手套獎，右為右外野手貝茲，他前年贏得金手套獎。(路透)

道奇 隊在世界大賽擊敗洋基 隊，奪下隊史第8座冠軍，兩大強權在3日公布的大聯盟金手套獎得主中，未有任何球員獲獎，道奇更是連續兩年缺席，巨人隊三壘手查普曼（Matt Chapman）則是生涯第5次獲獎。

金手套獎前年起增設工具人，兩聯盟原來合計18席變成20席，教士隊南韓好手金河成去年就是這個角色，今年得主也有14人首次獲獎，追平2022年並列史上單季最多紀錄。

道奇最近贏得金手套獎的球員是前年右外野手貝茲（Mookie Betts），接下來兩季都「落榜」；洋基前年靠捕手崔維諾（Jose Trevino）、工具人勒梅修（DJ LeMahieu）搶下兩席，去年沃爾普（Anthony Volpe）也在游擊區勝出，今年無人獲選。

今年14位首次獲獎的球員包括勇士隊35歲左投塞爾（Chris Sale），先以18勝、防禦率2.38、奪三振225次成為國聯三冠王，3日又抱回金手套獎，加入尼克羅（Phil Niekro）、麥達克斯（Greg Maddux）、漢普頓（Mike Hampton）、弗里德（Max Fried） 的行列，成為隊史第5位贏得金手套的投手。

太空人 隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、守護者隊二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）、皇家隊投手盧戈（Seth Lugo）和游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、水手隊工具人摩爾（Dylan Moore）勝出後，根據合約獎勵條款都獲5萬美元獎金，雙城隊一壘手桑塔納（Carlos Santana）2萬5千元。