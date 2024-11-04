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MLB／金手套獎出爐 洋基、道奇掛蛋 華裔左外野手連3年獲獎

記者藍宗標／綜合報導
國聯金手套獎名單（上排左起）：捕手：巨人隊貝利（Patrick Bailey）、一壘手：響尾蛇隊沃克（Christian Walker）、二壘手：釀酒人隊圖蘭（Brice Turang）、三壘手：巨人隊查普曼（Matt Chapman）、游擊手：洛磯隊托瓦爾（Ezequiel Tovar）、左外野手：小熊隊哈普（Ian Happ）、中外野手：洛磯隊道爾（Brenton Doyle）、右外野手：釀酒人隊弗里克（Sal Frelick）、工具人：海盜隊崔歐洛（Jared Triolo）、投手：勇士隊塞爾（Chris Sale）。
國聯金手套獎名單（上排左起）：捕手：巨人隊貝利（Patrick Bailey）、一壘手：響尾蛇隊沃克（Christian Walker）、二壘手：釀酒人隊圖蘭（Brice Turang）、三壘手：巨人隊查普曼（Matt Chapman）、游擊手：洛磯隊托瓦爾（Ezequiel Tovar）、左外野手：小熊隊哈普（Ian Happ）、中外野手：洛磯隊道爾（Brenton Doyle）、右外野手：釀酒人隊弗里克（Sal Frelick）、工具人：海盜隊崔歐洛（Jared Triolo）、投手：勇士隊塞爾（Chris Sale）。

道奇隊在世界大賽擊敗洋基隊，奪下隊史第8座冠軍，兩大強權在3日公布的大聯盟金手套獎得主中，未有任何球員獲獎，道奇更是連續兩年缺席，巨人隊三壘手查普曼（Matt Chapman）則是生涯第5次獲獎。

金手套獎前年起增設工具人，兩聯盟原來合計18席變成20席，教士隊南韓好手金河成去年就是這個角色，今年得主也有14人首次獲獎，追平2022年並列史上單季最多紀錄。

道奇最近贏得金手套獎的球員是前年右外野手貝茲（Mookie Betts），接下來兩季都「摃龜」；洋基前年靠捕手崔維諾（Jose Trevino）、工具人勒梅修（DJ LeMahieu）搶下兩席，去年沃爾普（Anthony Volpe）也在游擊區勝出，今年無人獲選。

今年14位首次獲獎的球員包括勇士隊35歲左投塞爾（Chris Sale），先以18勝、防禦率2.38、奪三振225次成為國聯三冠王，3日又抱回金手套獎，加入尼克羅（Phil Niekro）、麥達克斯（Greg Maddux）、漢普頓（Mike Hampton）、弗里德（Max Fried） 的行列，成為隊史第5位贏得金手套的投手。

太空人隊三壘手布萊格曼（Alex Bregman）、守護者隊二壘手希曼尼茲（Andres Gimenez）、皇家隊投手盧戈（Seth Lugo）和游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）、水手隊工具人摩爾（Dylan Moore）勝出後，根據合約獎勵條款都獲5萬美元獎金，雙城隊一壘手桑塔納（Carlos Santana）則獲得2萬5000元。

此外，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）生涯3年中連續3年奪得金手套獎。

美聯金手套獎名單（上排左起）：捕手：水手隊羅利（Cal Raleigh）、一壘手...
美聯金手套獎名單（上排左起）：捕手：水手隊羅利（Cal Raleigh）、一壘手：雙城隊桑塔納（Carlos Santana）、二壘手：守護者隊希曼尼茲（Andres Gimenez）、三壘手：太空人隊布萊格曼（Alex Bregman）、游擊手：皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）、左外野手：守護者隊史蒂文．關（Steven Kwan）、中外野手：藍鳥隊瓦修（Daulton Varsho）、右外野手：紅襪隊阿布雷尤（Wilyer Abreu）、工具人：水手隊摩爾（Dylan Moore）、投手：皇家隊盧戈（Seth Lugo）。

道奇 洋基 太空人

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