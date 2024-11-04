MLB／三冠王塞爾首奪金手套獎 華裔好手史蒂文．關又贏了

勇士隊35歲左投塞爾獲得金手套獎。(美聯社)

大聯盟金手套獎得主3日出爐，勇士 隊35歲左投塞爾（Chris Sale）繼國聯三冠王後再下一城，生涯14年首次獲獎，守護者隊華裔好手史蒂文．關（Steven Kwan）生涯3年連奪金手套。

塞爾本季18勝、防禦率2.38、奪三振225次都在國聯排名第1，老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）也以18勝、防禦率2.39、奪三振228次奪下美聯三冠王。

美聯名單：

捕手─水手隊羅利（Cal Raleigh）

一壘手─雙城隊桑塔納（Carlos Santana）

二壘手─守護者隊希曼尼茲（Andres Gimenez）

游擊手─皇家 隊惠特（Bobby Witt Jr.）

三壘手─太空人 隊布萊格曼（Alex Bregman）

左外野手─守護者隊史蒂文．關（Steven Kwan）

中外野手─藍鳥隊瓦修（Daulton Varsho）

右外野手─紅襪隊阿布雷尤（Wilyer Abreu）

投手─皇家隊盧戈（Seth Lugo）

工具人─水手隊摩爾（Dylan Moore）

國聯名單：

捕手─巨人隊貝利（Patrick Bailey）

一壘手─ 響尾蛇隊沃克（Christian Walker）

二壘手─釀酒人隊圖蘭（Brice Turang）

游擊手─洛磯隊托瓦爾（Ezequiel Tovar）

三壘手─巨人隊查普曼（Matt Chapman）

左外野手─小熊隊哈普（Ian Happ）

中外野手─洛磯隊道爾（Brenton Doyle）

右外野手─釀酒人隊弗里克（Sal Frelick）

投手─勇士隊塞爾（Chris Sale）