MLB／道奇奪冠 洛杉磯全城狂歡引騷亂 12人被捕1警傷

職棒洛杉磯道奇隊10月30日贏得隊史第八座世界大賽冠軍後，洛杉磯全城狂歡，但部分慶祝活動演變為暴力與搶劫事件。圖為一輛公車被縱火焚燒。(美聯社)

職棒洛杉磯道奇 隊10月30日贏得隊史第八座世界大賽冠軍後，洛杉磯全城狂歡，但部分慶祝活動失控，演變為暴力與搶劫事件。一家耐吉(Nike)商店遭洗劫，有公車被縱火焚燒。警方逮捕了12人，包括六人涉嫌搶劫、二人拒絕離場及四人涉嫌竊盜，事件中一名警員因傷送醫。

30日傍晚，大批球迷湧入洛杉磯市中心、東洛杉磯的Whittier Boulevard 以及道奇體育場(Dodger Stadium)周邊的Elysian公園等地慶祝，旗幟飛揚，氣氛熱烈。但部分地區的慶祝活動逐漸失控，洛杉磯警局晚間9時宣布進入戰術戒備狀態。

空拍畫面顯示，穿著道奇隊球衣的球迷占據多個十字路口，揮舞旗幟，街頭還出現非法賽車甩尾轉「甜甜圈」，甚至燃燒輪胎的場面，當局被迫將東洛杉磯的集會列為非法活動。

當晚洛市中心還發生了搶劫事件，一群暴民闖入Nike商店，搬走成箱商品，警方隨即拘捕六名嫌犯。晚間11時過後，騎警及多名防暴警員開始在市中心百老匯街(Broadway)與第五街(Fifth Street)一帶驅離人群。