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MLB／結婚+世界大賽封王 大谷翔平：最棒的一年 要再奪冠9次

記者蘇志畬、藍宗標／綜合報導
暢享香檳浴 道奇隊大谷翔平(左二)及山本由伸(左)一起慶賀，兩位日籍球員同隊奪冠是史上第三次。(美聯社)
暢享香檳浴 道奇隊大谷翔平(左二)及山本由伸(左)一起慶賀，兩位日籍球員同隊奪冠是史上第三次。(美聯社)

美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊(Los Angeles Dodgers)10月30日在世界大賽第五戰中，以7：6擊退紐約洋基隊(New York Yankees)奪冠，拿下隊史第八座世界大賽冠軍。

道奇隊今年球季大幅補強，大谷翔平(Shohei Ohtani)、山本由伸(Yoshinobu Yamamoto)兩位日籍球員都是第一年加盟，兵強馬壯的陣容有了豐收結局，30日在世界大賽第五戰以7：6擊退洋基隊奪冠，看見對手最後一個出局數出現時，大谷翔平緊繃的臉龐露出笑容。

今年對大谷翔平是漫長的一年，從加盟道奇開始，也宣布結婚喜訊，卻又遇到前翻譯水原一平背叛事件，到克服開季低潮，締造史上首次「50轟、50盜」球季，最終拿下世界大賽冠軍。

大谷翔平雖在季後賽前兩輪合計敲出三轟，然而世界大賽受到肩膀傷勢，五戰總計19打數兩安打。不過弗里曼(Freddie Freeman)跳出來，從首戰的再見滿貫砲開始，連四場開轟，跨季連六場開轟寫下新歷史，封王戰也貢獻兩分打點，累積12分打點追平世界大賽紀錄，毫無意外獲選MVP。

大谷翔平賽後受訪時表示：「來到新的球隊，能夠以最棒的方式結束，這是最棒的一年。」他認為道奇是支完整又很棒的球隊，也感謝日本球迷遠道而來應援，「這些聲音都成為我的力量，才能以好的方式完成」。

高中三年級那年大谷翔平寫下人生目標表，希望在26歲時完成結婚、世界大賽奪冠，今年30歲的他雖晚了幾年為清單打勾，但他奪冠也不忘感謝太太田中真美子，「我很習慣漫長的賽季，但對她來說不是，謝謝她一整年的支持」。

道奇季前砸大錢補強投打陣容，在五名球員身上一共砸了12億5000萬美元合約，其中大谷簽下10年7億美元天價合約，山本12年3億2500萬美元也創史上投手總值最高。

道奇總裁弗里曼賽後遇到大谷翔平，大谷對他說「我們再拿個九次吧」，弗里曼心想：「他來第一年就奪冠，所以以為這很簡單嗎？」

大谷翔平 世界大賽 道奇

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