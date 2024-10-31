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MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

MLB／道奇終嘗完整球季奪冠滋味 洋基封王凍結在2009年

記者藍宗標／即時報導
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(歐新社)

道奇隊不必回洛杉磯進行世界大賽第6戰，30在洋基球場爆滿49263名觀眾面前，以7：6逆轉勝，奪下隊史第8冠，追平巨人隊並列史上第5，洋基隊挑戰第28冠失利，最近封王紀錄凍結在2009年。

道奇以4勝1敗扳倒洋基，繼2020年世界大賽4勝2敗擊敗光芒隊後，最近5個球季第2次嘗到封王滋味；值得一提的是，2020年球季因為疫情縮短，各隊只打60場例行賽，道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。

洋基、道奇歷年在世界大賽對決12次，今年是繼1981年之後，暌違43年再度碰面，道奇只打5場就結束系列賽，也是第4次勝出，洋基對戰仍有8次封王紀錄。

洋基目前27冠穩居榜首，紅雀隊11冠居次，運動家、紅襪隊各9冠並列第3。

洋基、道奇歷年世界大賽對戰結果如下：

1941年─洋基4勝1敗

1947年─洋基4勝3敗

1949年─洋基4勝1敗

1952年─洋基4勝3敗

1953年─洋基4勝2敗

1955年─道奇4勝3敗

1956年─洋基4勝3敗

1963年─道奇4勝0敗

1977年─洋基4勝2敗

1978年─洋基4勝2敗

1981年─道奇4勝2敗

2024年─道奇4勝1敗

道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍...
道奇前一次完整球季奪冠已是1988年世界大賽以4勝1敗扳倒運動家隊，今年這座冠軍意義重大。(美聯社)

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