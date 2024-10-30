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MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

MLB／道奇演世界大賽最大逆轉秀 奪8冠史上第5

記者蘇志畬／即時報導
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。 (美聯社)

面對開局0：5的落後，道奇隊在5局上把握洋基隊3次守備問題，攻下5分大局追平，更在8局上用2支高飛犧牲打成功逆轉，以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。

道奇隊今年世界大賽以3連勝開局，昨天雖然被洋基扳回一場，但今天克服5分落後封王，演出世界大賽史上最大逆轉秀，原本紀錄是1925年海盜隊從4分落後下成功封王，也是兩隊在世界大賽交手12次交手以來，道奇隊第4次勝出，隊史8冠與巨人隊並列大聯盟第5多。

洋基隊今天靠著1局下賈吉（Aaron Judge）2分砲、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）陽春砲的連兩打席開轟，2局下佛度戈（Alex Verdugo）適時安打又敲回1分，3局下則是史丹頓（Giancarlo Stanton）陽春砲，拉開到5：0。

賈吉生涯9年在世界大賽首次開轟，史丹頓則是在今年季後賽累積7轟，創下洋基隊史新紀錄。

然而5局下賈吉、沃爾普（Anthony Volpe）卻接連出現守備失誤，形成無人出局、滿壘，先發投手柯爾（Gerrit Cole）雖連飆2K，卻在貝茲（Mookie Betts）敲出滾地球後，以為一壘手會自踩壘包而沒補位，反而讓貝茲跑出內野安打。

柯爾丟掉1分也讓道奇延續攻勢，接著弗里曼（Freddie Freeman）、赫南德茲（Teoscar Hernandez）連續2支安打各有2分打點，追平比數。

柯爾最終投了6.2局才退場，被敲的4支安打都集中在5局上，另有6次三振、4次四壞保送，丟掉5分雖然都非責失，但沒補位一壘是自己的責任。

洋基在6局下靠著史丹頓以高飛犧牲打敲回超前分；然而8局上洋基投手康利（Tommy Kahnle）送機會，被連敲2安後又投出保送，緊急更換威佛（Luke Weaver）也沒能踩住煞車，勒克斯（Gavin Lux）敲出高飛犧牲打追平，大谷翔平打擊揮到捕手手套因妨礙打擊又形成滿壘，貝茲再敲高飛犧牲打超前。

道奇先發投手弗列爾提（Jack Flaherty）僅投1.1局，被敲4安失4分退場，道奇形同連兩天牛棚車輪戰，後續動用7名投手，主力崔南（Blake Treinen）更中繼了今年最長的2.1局，守護1分領先。

9局下燒完牛棚情況下，第3戰先發投手布勒（Walker Buehler）站上投手丘，以2次三振拿下3上3下，收穫世界大賽的救援成功。

道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。...
道奇隊以7：6擊敗洋基隊，在世界大賽4勝1敗封王，繼2020年後拿下隊史第8冠。(路透)

洋基 道奇 世界大賽

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