ESPN：洋基球迷搶走接殺球 世界大賽G5被禁止入場

MLB世界大賽 第4戰時，洛杉磯道奇右外野手貝茲接殺界外球後，兩名紐約洋基 球迷硬把球從他手套中搶過來，隨後遭驅逐出場。ESPN今天報導，這兩名球迷被禁止進場觀看第5戰。

美聯社報導，美國職棒大聯盟MLB世界大賽第4戰1局下時，貝茲（Mookie Betts）跑到界外區貼著牆，接殺洋基打者托瑞斯（Gleyber Torres）擊出的右外野界外飛球，不料兩名洋基球迷竟出手硬搶貝茲手套裡的球。裁判判定球迷干擾，托瑞斯確定出局。

影片來源：youtube/ FOX Sports

「紐約時報」（The New York Times）報導，搶球的洋基球迷是來自康乃狄克州的38歲男子卡波比安柯（Austin Capobianco），他和坐在旁邊同樣出手干擾的另一名球迷立刻遭到驅逐出場。

一名聯盟消息人士告訴體育頻道ESPN記者羅傑斯（Jesse Rogers），這兩名球迷已被禁止進場觀看世界大賽第5戰。

這名消息人士指稱，聯盟已禁止季票持有者卡波比安柯及彼得（John Peter）今晚進入洋基體育場，但不知道這項禁令是否適用於洋基球場在下季的任何比賽。