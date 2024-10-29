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MLB／洋基續命 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

MLB／洋基續命寫54年來奇蹟 沃爾普、托瑞斯開轟11：4打趴道奇

記者蘇志畬／即時報導
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)
8局下托瑞斯（圖）敲出3分砲。(美聯社)

世界大賽面對0勝3敗的絕境，洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）今天的一發逆轉滿貫砲，喚醒洋基打線，全場炸出3轟，最終以11：4擊敗道奇隊續命，將戰線延長到明天的第5戰，締造暌違54年的奇蹟。

過去世界大賽24次0勝3敗的球隊，僅有3次曾在第4戰贏球，前一次已經是1970年的紅人隊，洋基締造第4次紀錄，然而前面24次0勝3敗的球隊，將戰線延長到第6戰的次數是0，從未完成過「讓3追4」的大逆轉。

道奇隊今天首局就由弗里曼（Freddie Freeman）復刻昨天演出，在貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打後，弗里曼從希爾（Luis Gil）手中敲出右外野兩分砲，加上個人在2021年，締造史無前例的世界大賽跨季連6場開轟紀錄。

然而洋基隊先在2局下追回1分，3局下賈吉（Aaron Judge）觸身球、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安、史丹頓（Giancarlo Stanton）保送形成滿壘，2出局後沃爾普一發滿貫砲，棒打道奇中繼投手哈德森（Daniel Hudson），逆轉比數。

5局上道奇隊靠捕手史密斯（Will Smith）的陽春砲追分，加上艾德曼（Tommy Edman）保送、大谷翔平敲安後，帶腳傷的弗里曼敲出滾地球但奮力跑上一壘避免雙殺，又進帳1分。

而面對道奇隊追近到1分差，6局下洋基捕手威爾斯（Austin Wells）也敲出陽春砲，擴大領先，8局下托瑞斯（Gleyber Torres）更敲出3分砲，加上賈吉（Aaron Judge）1分打點安打，締造5分大局，提前為比賽劃下句點。

弗里曼無法繼續當英雄，不過單年世界大賽前4戰10分打點已經寫下史上新高，在寫下世界大賽首次的跨季連6場開轟後，單季連4場開轟追平2017年史布林格（George Springer）紀錄，明天有機會挑戰新高。

道奇 洋基 世界大賽

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