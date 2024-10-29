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MLB／沃爾普滿貫砲喚醒氣勢 洋基背水戰前5局5：4領先

記者蘇志畬／即時報導
沃爾普敲出滿貫砲為洋基逆轉比分。(路透)
沃爾普敲出滿貫砲為洋基逆轉比分。(路透)

洋基隊在世界大賽落入0勝3敗的背水一戰，今天第4戰靠著沃爾普（Anthony Volpe）一發逆轉滿貫彈，氣勢起死回生，前5局打完由洋基以5：4領先道奇隊。

道奇隊今天首局就由弗里曼（Freddie Freeman）復刻昨天演出，在貝茲（Mookie Betts）敲出二壘安打後，弗里曼從希爾（Luis Gil）手中敲出右外野兩分砲，加上個人在2021年，締造史無前例的世界大賽跨季連6場開轟紀錄。

然而道奇隊先發戰力不足的隱憂浮現，今天採取牛棚車輪戰下，先發的帕里烏斯（Ben Casparius）投2局退場，其中2局下在二、三壘有人時，被佛度戈（Alex Verdugo）敲出滾地球而丟掉1分。

3局下哈德森（Daniel Hudson）接手後，雖然先投出三振，但接著賈吉（Aaron Judge）觸身球、奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安、史丹頓（Giancarlo Stanton）保送形成滿壘。

哈德森雖然讓瑞佐（Anthony Rizzo）敲出內野飛球出局，但下一棒沃爾普面對第一球就積極揮棒，將球掃出中左外野全壘打牆，用滿貫彈逆轉局面，也喚醒洋基球場的歡呼聲。

5局上道奇隊用史密斯（Will Smith）的開局陽春砲開始追分，艾德曼（Tommy Edman）又選到保送，洋基換上希爾（Tim Hill）接手，結果被大谷翔平敲出安打，弗里曼在1出局、一三壘有人時，敲出滾地球但跑上一壘避免雙殺，追近到4：5。

道奇 洋基 世界大賽

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