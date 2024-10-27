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MLB／世界大賽9打數吞6K 洋基賈吉不開心：須停止揮空三振

記者陳宛晶／即時報導
洋基隊強打賈吉在26日比賽中依然熄火。(路透)
洋基隊強打賈吉在26日比賽中依然熄火。(路透)

洋基隊相隔15年打進世界大賽，前兩場打完，還不識贏球滋味，隊長賈吉（Aaron Judge）9打數僅1安打、吞下6K，他也坦言對此很不開心，「我必須挺身而出，必須做好自己的工作。」

賈吉在系列賽開打前曾接受FOX訪問，與前任隊長基特（Derek Jeter）同台，當時基特表達期許，對他的期望不只是帶洋基打進世界大賽，「而是要贏下世界大賽！」

前兩戰打完，賈吉成為「三振製造機」，表現當然也受到檢視。賈吉表示，托瑞斯（Gleyber Torres）、索托（Juan Soto）等人都努力想要上壘，為戰局帶來一些改變，他反思自己，「如果無法獲得在好球帶裡的球，那至少要想辦法選到保送上壘，非常單純、簡單的事就是，我必須停止揮空三振。」

索托表示，雖然現在對賈吉來說有些艱難，「但像他這樣的打者，我認為可能只需要一個打席就能讓他找回手感。」

奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）也說，相信「法官」升堂之日已經不遠，將在洋基球場改變系列賽走向，「畢竟這是我們第一次打世界大賽，多少都會有些焦慮，但現在我們回家了，這裡就是我們感到自在的地方。」

世界大賽 洋基

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