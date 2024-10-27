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MLB／二壘麥克風直接收音 大谷用日文回答不知是否脫臼

記者藍宗標／即時報導
道奇隊強打大谷翔平26日在盜壘時傷到左手，下場檢查。(歐新社)
道奇隊強打大谷翔平26日在盜壘時傷到左手，下場檢查。(歐新社)

道奇隊今天又以4：2擊敗洋基隊，世界大賽2連勝處於有利局面，但大谷翔平7局下盜壘造成左肩脫臼，賽後立刻離開球場；大聯盟官網指出，道奇賽後氣氛不像一支離冠軍只差兩勝的球隊，在短暫慶祝後，所有注意力立刻轉向超級巨星大谷身上。

大谷7局下盜壘失敗，在二壘壘包附近露出痛苦表情，倒在地上遲遲無法起身，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）證實，大谷左肩半脫位而退賽，這是一種局部脫臼，明天接受核磁共振檢查，然後飛往紐約。

官網指出，大谷在二壘遭觸殺後，馬上知道出了問題，向二壘裁判示意暫停比賽，裝在二壘壘包的麥克風也收到大谷告訴防護員，他的肩膀受傷了；當被問到是否脫臼時，大谷用日文回答：「我不知道。」

羅伯茲當時和防護員、翻譯一起進場了解狀況，隊友和爆滿52725名觀眾也相當緊張，2局下轟出左外野陽春砲、攻下全場第1分的艾德曼（Tommy Edman）說：「大谷是最佳球員，看到他痛苦倒在地上，肯定不會有好感覺，希望他能盡快康復。」

大谷7局下獲保送，在2出局後嘗試盜壘，羅伯茲認為他是很精明的跑者，嘗試推進壘包是正確做法，只是事情就發生了。

世界大賽第3戰後天移師紐約，道奇如果少了大谷，對團隊戰力當然有很大影響；官網指出，一旦大谷被迫缺席比賽，弗里曼（Freddie Freeman）將會擔任指定打擊，國聯冠軍賽第5戰轟出雙響砲的帕赫斯（Andy Pages）也會有更多出賽時間。

赫南德茲（Teoscar Hernandez）今天3局下轟出兩分砲，攻下勝利打點，他說：「 全隊整季對抗一堆傷痛，感覺真的不好，如果大谷不能出賽，我們就必須繼續做過去幾周一直在做的事。」

道奇 羅伯茲 世界大賽

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