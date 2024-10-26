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MLB／各隊球員票選：賈吉年度最佳球員 大谷國聯最佳球員

記者藍宗標／即時報導
洋基隊強打「法官」賈吉，獲「球員選擇獎」年度最佳球員、美聯最佳球員。圖為賈吉26日在世界大賽G2前準備。(歐新社)
洋基隊強打「法官」賈吉，獲「球員選擇獎」年度最佳球員、美聯最佳球員。圖為賈吉26日在世界大賽G2前準備。(歐新社)

由大聯盟球員本身投票的「球員選擇獎」（Players Choice Awards）今天公布結果，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）包辦年度最佳球員、美聯最佳球員，道奇隊大谷翔平獲選國聯最佳球員。

道奇隊強打大谷翔平，獲「球員選擇獎」國聯最佳球員。圖為大谷25日在休息區慶祝世界...
道奇隊強打大谷翔平，獲「球員選擇獎」國聯最佳球員。圖為大谷25日在休息區慶祝世界大賽G1獲勝。(路透)

大聯盟從1992年起，所謂球員選擇獎主要是表揚場內、場外傑出表現，獲獎者由各隊球員選出，所有人9月進行投票，今天揭曉結果。

賈吉本季58轟、144分打點都在大聯盟排名第1，大谷54轟、130分打點居次，也是史上首位完成單季全壘打、盜壘「50-50」紀錄的球員，兩人一致被看好獲選美聯和國聯MVP，今天球員票選先公布，賈吉在年度最佳球員獎項勝出。

老虎隊史庫柏（Tarik Skubal）、勇士隊塞爾（Chris Sale）是兩聯盟投手三冠王，球員票選分別獲選美聯、國聯最佳投手，塞爾另獲東山再起獎，美聯得主則是紅襪隊外野手歐尼爾（Tyler O'Neill）。

另外，教士隊梅里爾（Jackson Merrill）獲選國聯最佳新人，金鶯外野手考瑟（Colton Cowser）在美聯勝出。

投票 勇士 大谷翔平

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