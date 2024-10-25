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MLB世界大賽G1／弗里曼再見滿貫砲 道奇延長賽擊敗洋基

記者蘇志畬／即時報導
弗里曼再見滿貫砲，道奇以6：3勝洋基。(歐新社)
弗里曼再見滿貫砲，道奇以6：3勝洋基。(歐新社)

美國職棒世界大賽今天開打，暌違43年的道奇洋基豪門對決，道奇靠著大谷翔平8局下跑回追平分抵銷史丹頓（Giancarlo Stanton）的2分砲，最終更在延長賽10局下靠弗里曼（Freddie Freeman）再見滿貫砲，以6：3搶下頭彩。

世界大賽前半段形成投手戰，洋基先發投手柯爾（Gerrit Cole）6局被敲4支安打、失1分，道奇隊弗列爾提（Jack Flaherty）5.1局失2分的表現，兩人最終都無關勝敗。

道奇隊雖然在5局下由赫南德茲（Enrique Hernandez）敲出三壘安打後，史密斯（Will Smith）高飛犧牲打先馳得點；不過6局上洋基隊即刻反擊，索托（Juan Soto）開局敲安，賈吉被三振後，史丹頓從弗列爾提手中暴力轟出左外野全壘打。

史丹頓一棒2分逆轉比數，擊球初速116.6哩更是自2015年「Statcast 」啟用以來的世界大賽最強勁全壘打，這是他今年季後賽的第6轟，而且是連4場開轟，史丹頓成為大聯盟史上第一位，兩度在季後賽至少連4場敲出全壘打的選手。

大谷翔平今天前3次打擊分別是中外野飛球、三振、游擊滾地出局，8局下的一支右外野深遠飛球，差點炸出牆，然而直擊全壘打牆依舊形成二壘安打，並靠回傳失誤上三壘，而貝茲（Mookie Betts）的高飛犧牲打將大谷送回本壘，追平比數。

9局上2出局後，洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）敲出的外野高飛球被觀眾席的道奇球迷接殺，經電視輔助確定是妨礙守備，判定為二壘安打，隨後道奇故意保送索托，結果賈吉敲出內野飛球出局，季後賽壘上有人8打數0安打。

10局下1出局勒克斯（Gavin Lux）保送、艾德曼（Tommy Edman）敲安，一、二壘有人交給大谷翔平，他敲出的三壘界外飛球雖然被接殺出局，但因三壘手跌進觀眾席，跑者各推進一個壘包，貝茲獲故意四壞。

滿壘局面交給弗里曼（Freddie Freeman），今天首打席敲出三壘安打的他，此時跳出來當英雄，一棒把球掃出右外野大牆，將10局下才登板的柯特斯（Nestor Cortes）敲成敗投。

道奇 洋基 大谷翔平

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