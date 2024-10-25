大谷翔平50轟紀念球買主出現 台「優式資本」證實得標

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。美聯社

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平 締造「50轟50盜」紀錄的全壘打球以439萬2000美元賣出，台灣公司優式資本今天證實為得標者，「讓世界看見台灣。」

日籍「二刀流」球星大谷翔平今年締造美國職棒大聯盟MLB史上首名單季50轟50盜紀錄，其中50轟紀念球被放在美國知名拍賣 行戈丁拍賣公司（Goldin）的網站開放競標，日前確定以439萬2000美元天價落槌，堪稱史上價格最高的一顆棒球。

拍賣公司創辦人兼執行長戈丁（Ken Goldin）今天在社群媒體上分享，雖然有日本 人積極參與競標，不過最後得標者是來自台灣，並進一步透露買家是台灣的一家企業，熱愛棒球，也熱愛大谷翔平，預計在世界大賽結束後，正式揭曉該台灣企業的身分。

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The Winner of the Most Valuable Baseball of All-Time, the Shohei Ohtani 50th Home Run Ball, is a Corporation in Taiwan. They love Baseball and Shohei Ohtani. ⚾️



More to come about who they are after the World Series! 🙌 pic.twitter.com/4dkIvuBsax — Goldin (@GoldinCo) 2024年10月25日

台灣公司優式資本透過聲明證實為大谷翔平50轟紀念球的得標者，並提到這顆球是全世界很多棒球迷心目中的聖杯，因此很榮幸將這深具歷史價值的棒球帶回台灣、分享歷史一刻，「未來大谷翔平對於全世界的棒球影響力仍持續上升，我們深信這一個決定充滿意義。」

優式資本也提到，很樂意與台灣、日本各機構單位合作，甚至安排公益展出，讓球迷近距離一睹這顆紀念球的風采，「除了希望可以促進台灣的棒球發展之外，也期望可以讓世界看見台灣。」