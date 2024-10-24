MLB世界大賽／洋基道奇第12度會師 25日開戰

MLB世界大賽將於25日晚間開打，目前洛杉磯道奇隊的勝率稍微高於紐約洋基隊。圖為洋基隊在10月15日對克里夫蘭隊的比賽中。(路透)

職棒大聯盟(MLB)世界大賽 系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇 隊將對決美聯冠軍紐約洋基 隊，堪稱夢幻對決，且為43年來首度；美聯社23日報導，這就好像演藝界紐約百老匯對上西岸好萊塢；洋基隊當家巨砲賈吉(Aaron Judge)與道奇隊「二刀流」日本球星大谷翔平同場獻技，令全球棒球迷為之熱情沸騰。

洋基隊總教練布恩(Aaron Boone)日前表示，自己總有種感受，就是棒球界非常想看這兩支球隊第12度對決；兩隊球星傾巢而出，世人睜大眼睛看著，希望兩隊能打出最佳的世界大賽。

兩支職棒史上成績最好球隊25日起在道奇球場開打。洋基隊剛奪下隊史第41面美聯錦旗，道奇隊也拿下第25次國聯冠軍。洋基想拿隊史第28次世界大賽勝利，但上次已在2009年；道奇要拿下隊史第八次世界大賽冠軍，希望五年內第二次奪得該獎盃。

道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)曾表示，為道奇、洋基效力，最好感覺與眾不同，沒有那種感覺，就該改行換業。

道奇球星貝茲(Mookie Betts)表示，感覺起來球迷就想要兩隊爭霸；兩隊都是好球隊，隨著主客場交換，兩隊都要長途搭機，飛越全國。

世界大賽由洋基與道奇爭霸的次數也最多，洋基以八勝三敗成績領先道奇。道奇主場還在紐約布魯克林區時，洋基勝利次數為6：1；但道奇轉移到洛杉磯之後，兩隊世界大賽戰績為2：2平手。

兩隊史上爭霸，留下太多可歌可泣的歷史瞬間。上次是在1981年，道奇先輸兩場後連贏四場，最後封王戰道奇以9：2取勝，其總教練拉索達(Tommy Lasorda)為之手舞足蹈；洋基隊老闆史坦布列納(George Steinbrenner)據說在飯店電梯與道奇粉絲打架，手上掛繃帶，輸球之後書面向兩隊球迷道歉。

目前兩隊都感受到先輩創出來的歷史壓力。洋基隊巨砲索托(Juan Soto)表示，穿上洋基的直條紋球衣，感受就是不同。