我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

MLB世界大賽／洋基道奇第12度會師 25日開戰

編譯潘勛／綜合報導
MLB世界大賽將於25日晚間開打，目前洛杉磯道奇隊的勝率稍微高於紐約洋基隊。圖為洋基隊在10月15日對克里夫蘭隊的比賽中。(路透)
MLB世界大賽將於25日晚間開打，目前洛杉磯道奇隊的勝率稍微高於紐約洋基隊。圖為洋基隊在10月15日對克里夫蘭隊的比賽中。(路透)

職棒大聯盟(MLB)世界大賽系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇隊將對決美聯冠軍紐約洋基隊，堪稱夢幻對決，且為43年來首度；美聯社23日報導，這就好像演藝界紐約百老匯對上西岸好萊塢；洋基隊當家巨砲賈吉(Aaron Judge)與道奇隊「二刀流」日本球星大谷翔平同場獻技，令全球棒球迷為之熱情沸騰。

洋基隊總教練布恩(Aaron Boone)日前表示，自己總有種感受，就是棒球界非常想看這兩支球隊第12度對決；兩隊球星傾巢而出，世人睜大眼睛看著，希望兩隊能打出最佳的世界大賽。

兩支職棒史上成績最好球隊25日起在道奇球場開打。洋基隊剛奪下隊史第41面美聯錦旗，道奇隊也拿下第25次國聯冠軍。洋基想拿隊史第28次世界大賽勝利，但上次已在2009年；道奇要拿下隊史第八次世界大賽冠軍，希望五年內第二次奪得該獎盃。

道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)曾表示，為道奇、洋基效力，最好感覺與眾不同，沒有那種感覺，就該改行換業。

道奇球星貝茲(Mookie Betts)表示，感覺起來球迷就想要兩隊爭霸；兩隊都是好球隊，隨著主客場交換，兩隊都要長途搭機，飛越全國。

世界大賽由洋基與道奇爭霸的次數也最多，洋基以八勝三敗成績領先道奇。道奇主場還在紐約布魯克林區時，洋基勝利次數為6：1；但道奇轉移到洛杉磯之後，兩隊世界大賽戰績為2：2平手。

兩隊史上爭霸，留下太多可歌可泣的歷史瞬間。上次是在1981年，道奇先輸兩場後連贏四場，最後封王戰道奇以9：2取勝，其總教練拉索達(Tommy Lasorda)為之手舞足蹈；洋基隊老闆史坦布列納(George Steinbrenner)據說在飯店電梯與道奇粉絲打架，手上掛繃帶，輸球之後書面向兩隊球迷道歉。

目前兩隊都感受到先輩創出來的歷史壓力。洋基隊巨砲索托(Juan Soto)表示，穿上洋基的直條紋球衣，感受就是不同。

今年6月，目前大聯盟門面人物之一的大谷翔平與道奇眾將曾赴洋基踢館，對上「法官」賈吉領軍的洋基好手們，棒球界為之瘋狂，最後季賽系列三場由道奇二勝一負收官。

職棒大聯盟(MLB)世界大賽系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇隊將對決美聯冠...
職棒大聯盟(MLB)世界大賽系列25日首戰開打，國聯冠軍洛杉磯道奇隊將對決美聯冠軍紐約洋基隊，堪稱夢幻對決。圖為道奇隊20日獲國聯冠軍後慶祝勝利。(美聯社)

道奇 洋基 世界大賽

上一則

NBA／柯瑞狂賺1.5億元當「收入王」11年來首度超越詹皇

下一則

NBA／希爾德22分頂上湯普森缺口 勇士首秀大勝拓荒者

延伸閱讀

MLB／大谷翔平50轟球 439.2萬元天價成交 創史上最高價

MLB／大谷翔平50轟球 439.2萬元天價成交 創史上最高價
MLB／賈吉將重返去年傷心地 生涯對戰道奇敲14安

MLB／賈吉將重返去年傷心地 生涯對戰道奇敲14安
MLB／好話說不完 賈吉讚大谷翔平「棒球界最佳球員」

MLB／好話說不完 賈吉讚大谷翔平「棒球界最佳球員」
MLB／大谷vs賈吉 打擊雙冠王世界大賽夢幻對決

MLB／大谷vs賈吉 打擊雙冠王世界大賽夢幻對決

熱門新聞

中國知名籃球球星易建聯。(新華社)

中國球星易建聯疑嫖娼登熱搜 跨性別者拿裸照、身分證舉證

2024-10-17 03:41
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
道奇隊目前以3比1聽牌國聯冠軍賽。貝茲17日狂敲4安打、4打點。(路透)

MLB／道奇、洋基世界大賽門票已開賣 起跳價998.12元

2024-10-18 02:00
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
國聯冠軍賽第5戰，大都會隊以12：6擊敗道奇隊。(路透)

MLB／大都會海灌12分續命 道奇負憾將回洛杉磯一決高下

2024-10-18 21:03

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝