我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科幻小說「三體」推手姚海軍落馬 科幻迷震驚

佛州14歲少年迷戀AI聊天機器人聊到自殺 母怒告科技公司

MLB／兩指骨折打擊率達4成29 瑞佐成為洋基精神領袖

記者藍宗標／即時報導
瑞佐手指骨折恢復狀況不錯，希望全隊在世界大賽竭盡所能奮戰到底。(路透)
瑞佐手指骨折恢復狀況不錯，希望全隊在世界大賽竭盡所能奮戰到底。(路透)

倍受矚目的世界大賽將開打，洋基隊作客洛杉磯對決道奇隊前，擁有5天休兵日，35歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）表示，右手兩指骨折的恢復狀況不錯，最重要是要消除腫脹，希望全隊在世界大賽竭盡所能奮戰到底。

瑞佐9月29日對海盜隊之戰被觸身球擊中，造成右手兩指骨折，洋基進入季後賽後，他對皇家隊的分區系列賽，但對守護者隊的美聯冠軍賽5戰全上，14次打數揮出6支安打，包括1支二壘打，打擊率達4成29。

帶傷上陣難免影響表現，瑞佐強調隊上有一些「良藥」幫他度過每場比賽，腎上腺素和參加世界大賽的興奮感也會幫助應付疼痛，他說：「這就是夢想，當人群喧鬧、一切都變得瘋狂時，那是我最平靜的時候。」

瑞佐過去效力小熊隊10季，2016年奪下世界大賽冠軍，當時擊敗守護者前身印地安人隊，是洋基少數擁有封王經驗的球員，被隊友詢問很多參加世界大賽的問題， 他說：「2016年世界大賽是史上最好的世界大賽之一，現在我要參加另一次，可能也會是有史以來最好的世界大賽之一。」

洋基菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）認為，瑞佐帶著骨折上陣實在太神勇，甚至不敢相信這個事實；他表示，這讓人難以置信，瑞佐兩指骨折仍能比賽，證明他有能力、也不惜一切代價幫助球隊獲勝。

世界大賽 洋基 皇家

上一則

NBA／實現父子同台 詹姆斯：最棒的禮物

下一則

NBA／安比德傷勢穩定卻頻缺陣 聯盟決定啟動調查

延伸閱讀

MLB／賈吉將重返去年傷心地 生涯對戰道奇敲14安

MLB／賈吉將重返去年傷心地 生涯對戰道奇敲14安
MLB／好話說不完 賈吉讚大谷翔平「棒球界最佳球員」

MLB／好話說不完 賈吉讚大谷翔平「棒球界最佳球員」
MLB／打DH到底有多難？「老爹」歐提茲直球對決提問大谷

MLB／打DH到底有多難？「老爹」歐提茲直球對決提問大谷
MLB／大谷vs賈吉 打擊雙冠王世界大賽夢幻對決

MLB／大谷vs賈吉 打擊雙冠王世界大賽夢幻對決

熱門新聞

中國知名籃球球星易建聯。(新華社)

中國球星易建聯疑嫖娼登熱搜 跨性別者拿裸照、身分證舉證

2024-10-17 03:41
紐約皇后區花旗球場舉行洛杉磯道奇隊對紐約大都會隊的比賽。(美聯社)

MLB／大谷領軍道奇 洛杉磯華人變鐵粉 若稱王對亞裔意義大

2024-10-19 02:19
道奇隊目前以3比1聽牌國聯冠軍賽。貝茲17日狂敲4安打、4打點。(路透)

MLB／道奇、洋基世界大賽門票已開賣 起跳價998.12元

2024-10-18 02:00
道奇挺進世界大賽將與洋基對決。（美聯社）

MLB／道奇過去對洋基爭霸吃虧 大谷翔平圓夢差最後一步

2024-10-21 02:50
道奇隊淘汰大都會隊，大谷翔平旅美生涯7年首次前進世界大賽。（美聯社）

MLB／大谷翔平挺進世界大賽 道奇、洋基25日重量級對決

2024-10-20 23:33
國聯冠軍賽第5戰，大都會隊以12：6擊敗道奇隊。(路透)

MLB／大都會海灌12分續命 道奇負憾將回洛杉磯一決高下

2024-10-18 21:03

超人氣

更多 >
「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵

「100％是NVIDIA的錯」 黃仁勳坦承Blackwell新晶片設計瑕疵
新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器

新聞周刊：米雪兒‧歐巴馬可能是賀錦麗的秘密武器
「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了

「股神」支持賀錦麗或川普選總統？巴菲特表態了
炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃

炒飯和野餐食物都藏風險？ 醫師建議五種食物不要吃
杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝

杯裝咖啡落伍了？紐約人現在流行裝在塑膠袋裡喝