MLB／兩指骨折打擊率達4成29 瑞佐成為洋基精神領袖

瑞佐手指骨折恢復狀況不錯，希望全隊在世界大賽竭盡所能奮戰到底。(路透)

倍受矚目的世界大賽 將開打，洋基 隊作客洛杉磯對決道奇隊前，擁有5天休兵日，35歲老將瑞佐（Anthony Rizzo）表示，右手兩指骨折的恢復狀況不錯，最重要是要消除腫脹，希望全隊在世界大賽竭盡所能奮戰到底。

瑞佐9月29日對海盜隊之戰被觸身球擊中，造成右手兩指骨折，洋基進入季後賽後，他對皇家 隊的分區系列賽，但對守護者隊的美聯冠軍賽5戰全上，14次打數揮出6支安打，包括1支二壘打，打擊率達4成29。

帶傷上陣難免影響表現，瑞佐強調隊上有一些「良藥」幫他度過每場比賽，腎上腺素和參加世界大賽的興奮感也會幫助應付疼痛，他說：「這就是夢想，當人群喧鬧、一切都變得瘋狂時，那是我最平靜的時候。」

瑞佐過去效力小熊隊10季，2016年奪下世界大賽冠軍，當時擊敗守護者前身印地安人隊，是洋基少數擁有封王經驗的球員，被隊友詢問很多參加世界大賽的問題， 他說：「2016年世界大賽是史上最好的世界大賽之一，現在我要參加另一次，可能也會是有史以來最好的世界大賽之一。」

洋基菜鳥捕手威爾斯（Austin Wells）認為，瑞佐帶著骨折上陣實在太神勇，甚至不敢相信這個事實；他表示，這讓人難以置信，瑞佐兩指骨折仍能比賽，證明他有能力、也不惜一切代價幫助球隊獲勝。