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MLB／大谷強勁安打 道奇仍遭逆轉 教頭：牛棚都累了

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平全場5打數1安打。 （路透）
大谷翔平全場5打數1安打。 （路透）

道奇隊日本好手大谷翔平15日敲出擊球初速破174公里的強勁安打，然而牛棚重演14日戲碼，在比賽後段遭到逆轉，以4：6輸給釀酒人隊吞下2連敗，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）談牛棚：「大家都累了。」

道奇隊先發投手弗萊賀提（Jack Flaherty）雖然首局就遭砲轟，被喬里奧（Jackson Chourio）、康崔拉斯（William Contreras）分別敲出2分砲、陽春砲，單局丟掉3分。

不過，道奇隊在2局上追回2分，3局上勒克斯（Gavin Lux）敲安扳平比數，6局上赫南德茲（Enrique Hernandez）的適時安打一棒超前。

然而牛棚未能守住1分領先，哈德森（Daniel Hudson）在8局下登板後丟掉3分，而9局上道奇隊無功而返，大谷翔平遭三振成為最後一個出局數。

羅伯茲談起牛棚時表示，每個人都表現得很好，只是打到這個階段難免會疲累，「我能做的就是盡可能控制大家的工作量，但人手就是這些，只能盡量避免過度使用他們。」

大谷翔平全場5打數1安打，在5局上敲出的一壘安打，擊球初速高達108.6哩（約174.7公里），不過打擊率下滑到2成94，OPS（整體攻擊指數）自6月20日以來首度跌破1，來到0.994。

道奇 大谷翔平 羅伯茲

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