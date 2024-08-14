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MLB／索托生涯首度3響砲轟爆白襪 9局上揮空笑出來

記者蘇志畬／即時報導
索托。(美聯社)
索托。(美聯社)

12日慘敗給白襪隊的洋基隊，13日靠著天才強打索托（Juan Soto）生涯首次的單場三響砲、灌進4分打點，以4：1獲勝扳回一城，索托的最後打席揮棒落空時笑了出來，看起來很想拚拚看單場4轟。

索托今天開啟「強振」模式，首打席敲出滾地球出局後，3局上敲出2分砲為球隊先馳得點，5局上再轟出陽春砲，7局上又一發陽春砲取得4：0領先。

9局上索托在0好3壞後，面對一顆滑球猛力一揮，雖然落空但他臉上露出笑容，而後來有等到1顆壞球被保送上壘，無緣締造四響砲。

白襪隊全場僅在8局下拿到1分，洋基隊先發投手柯特斯（Nestor Cortes）7局無失分，僅被敲3支安打，另有9次三振、無四壞保送，拿下第6勝（10敗），防禦率4.20。

索托本季累積33轟、85分打點，生涯第23次單場複數支全壘打，本季第6次，而大聯盟史上在26歲前最多複數支全壘打場次是歐特（Mel Ott）的24次，索托排第二。

索托今年一個目標是在集滿大聯盟現役30座球場開轟滿貫，季前還差5座球場達陣，今天是首次在白襪隊主場開轟，另外守護者、天使球場也都在今年達成，現在只剩遊騎兵、水手隊主場，洋基隊9月將造訪這兩座球場。

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