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MLB／罵球迷「死娘炮」遭禁賽2場 紅襪外野手認太衝動

記者陳宛晶／即時報導
紅襪球團對杜蘭祭出懲處，禁賽兩場和上心理課程。(路透)
紅襪球團對杜蘭祭出懲處，禁賽兩場和上心理課程。(路透)

紅襪隊外野手杜蘭（Jarren Duran）面對球迷揶揄，失去理智回應「閉嘴，他X的死娘炮」，今天紅襪球團對他祭出懲處，禁賽兩場，且被要求去上心理課程。

事發於昨天紅襪與太空人隊之戰，當杜蘭站上打擊區時，本壘後方有球迷大吼：「網球拍，網球拍，你需要的是網球拍！」杜蘭看了一眼後回應：「閉嘴，他X的死娘炮（f*cking fa**ot）」，影片在網路上瘋傳、掀起熱議。

紅襪今天確定對他祭出懲處，大聯盟也有參與討論，球團總團甘乃迪（Sam Kennedy）表示，「我們昨晚就與大聯盟通過電話，馬上處理這起事件，他們也有參與討論，並一起做出禁賽決定。」杜蘭的兩場賽事薪水將捐給LGBTQ組織Greater PFLAG波士頓分會。

杜蘭發表聲明稿，且出面接受媒體採訪，他表示事件發生之後，「有幾位球迷聯繫我，說他們對我感到失望，我希望讓他們知道我對自己的行為感到抱歉，希望為了他們成為一個更好的人。」

他坦言，當下的話語一出口，就知道自己錯了，「我也馬上和主審、裁判道歉，但可能因為當時麥克風馬上就被關掉，所以並沒有收到音。」他也被問到為何選擇這樣的字眼，他說：「我使用的詞彙並無任何意圖，只是當時情緒上來，就這麼發生了，講出這個字是我的錯，但我沒有其他意圖。」

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