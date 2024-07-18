MLB／大谷甩低潮 被看好三冠王候選人回歸

道奇隊巨星大谷翔平轉戰國聯第一年砲火凶猛，洛杉磯時報指出，大谷將以三冠王候選人的身分回歸戰場。（路透）

大聯盟明星賽結束後，各隊休兵兩天，道奇 隊巨星大谷翔平轉戰國聯第一年砲火凶猛，洛杉磯 時報指出，大谷將以三冠王候選人的身分回歸戰場。

道奇在明星賽前最後7戰吞下6敗，不過前半季97戰56勝41敗，仍在國聯西區穩居榜首，領先響尾蛇、教士隊7場勝差，一般預料道奇連續12年闖進季後賽的機會很高。

大谷前半季出賽94場，目前29轟暫居國聯全壘打王，在大聯盟僅次於洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的34轟，打擊率3成16、打點69分分別在國聯排名第2和第3。

大谷已滿30歲、在大聯盟第7個球季，對擺脫低潮的能力充滿信心，他說：「經過這麼多球季，表現不佳時，或多或少能夠更理解原因。」

大谷表示，當然一直會有新的挑戰，但在更多情況下，很清楚知道如果做好某些事，就會朝著好的方向發展，起伏也會愈來愈少。

報導指出，道奇就是指望這一點，這對大谷來說應該不是問題，自認有責任讓球隊回到正軌，他說：「我們必須在每場比賽竭盡全力，滿足球 迷和總教練的期望。」

道奇後半季還有65場比賽要打，接下來在洛杉磯主場對紅襪隊展開3連戰，也是兩隊本季唯一交手的系列賽。