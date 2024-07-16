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MLB／今永昇太投進明星賽感謝媽媽 「投不好會被她念」

記者陳宛晶／即時報導
今永昇太與大谷都入選明星賽。 (歐新社)
今永昇太與大谷都入選明星賽。 (歐新社)

小熊隊日籍投手今永昇太來到大聯盟的第一年，就勇猛投進明星賽，第一個想要感謝的人，他毫不猶豫回答，要感謝對自己很嚴厲的媽媽，努力繳出好投，就是希望不要被她念。

今永在明星賽前先發17場，取得8勝2敗、防禦率2.97，也為自己投進明星賽，成為史上第9位以新人身分參與大聯盟明星賽的日本選手。

被問到最想感謝的人，今永不需思考馬上回應，「我想感謝我媽，她總是會在我出賽前後聯絡我，她對我真的很嚴格，也是驅策我的動力。」他表示，像是被打安打之後，媽媽會說那球投得不怎樣，被念過之後，「我會更努力，希望下次不要再被她念了。」

今永表示，當他告訴媽媽入選明星賽時，媽媽說「這真是太好了」，但問她要不要來時卻被拒絕了。今永說：「她說因為家裡有兩隻狗，不能送到寵物旅館，所以不去了，要在家照顧牠們。」今永笑著說：「這很符合我媽的個性啦！」

他還透露，自己在4月大聯盟初登板比賽中，家人也在看台上觀戰，當時就是把狗狗送到了寵物旅館，媽媽說「狗狗們很可憐」，因此他們只停留了一晚後就匆忙回家了。他說：「為了不辜負家人們，我下定決心不會讓他們失望。」

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